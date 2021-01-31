美國暫離黑暗 民主能否重生

從《聖經》記載耶穌「重生」。表面上說，重生就是「重得生命」。例如昔日筆者外伯公70歲時碰上港穗客輪珠江口海難，多人滅頂喪生，他卻因諳泳術得以生還。此後他每年除按原有壽辰慶生外，還另外擇日為撿回來的命感恩一番；相信不少人也有類似「出死入生」的經歷。

但我們這裡說「重生」還有精神或靈性上的涵義。也許是一個難以形容的經驗。經過四年的川普 政權和它怵目驚心的結束，幾乎導致美國 倒退245年，回到殖民地君主專制時代，從這「出黑暗、回光明」的經歷，我們可略窺這「靈命」或「國魂」復甦的深奧意義。

筆者並非任何政黨黨員，對川普當初一些想法和施政本來相當認同，例如任命保守派法官、斷絕企圖湧入的非法移民(前數任總統忽視的結果)，和很多傳統派及華人看法一樣。

但礙於川普家教缺陷(按其姪女著書所言)和只諳商界翻滾術，唯利是圖和交易人際關係，以為做總統就是作秀。於是透過網路和推特信口開河，造成許多荒言謬論，卻又朝令夕改，毫無一言九鼎的總統該有的尊嚴。據《華盛頓郵報》統計，他四年任內一共扯了3萬573個謊，使美國在全世界面前信用盡失。

此外，川普對下屬一面倒效忠他個人的苛求，使整個聯邦人事體系陷入一片黑暗困境。他非但不廣納眾言、從善如流，而且稍有「不合朕意」者則隨意揶揄撤換，和歷史上法國的恐怖統治相較，只差了一個斷頭台。因此許多政府部門高層領導頓成真空狀態，留下來的多係唯諾庸碌之輩。

也許很多人以為留得青山在，可以力挽狂瀾；但很顯然，他們不但毫無糾正作用，反而陷入進退維谷的困境，連很多同黨國會議員反成為虎作倀之輩。筆者曾服務聯邦政府多年，深知每屆政黨輪替一定要尊重選民心聲；改弦易轍在所難免，但從來沒有要阿諛奉承，作違心之言行如是者。

難怪歷史學者和政論家眾口一詞說，這是美國開國以來最黑暗的四年。再加上川普「輸不起」的臨去秋波，用「陰謀論」疲勞轟炸來毒化他的粉絲，驅使他們公開造反，替他奪取將要失去的政權，使民主政體遭受空前的瀕死經驗(near-death experience)。

這個「黑暗」相當於傳統信仰中所說的「罪的綑綁」和「罪的重擔」，雖然這個「罪」並不一定是殺人放火或打家劫舍的罪行(crime)，而是心態上的罪愆(sin)，如貪婪、妒忌、說謊、傲慢、憤怒等等。這個重擔從川普以次許多發言人和官員強詞奪理或矇騙民眾的態度，可一覽無遺；而每天媒體記者採訪和專家評論都變成一場真偽和善惡的鬥爭，害得我們家都不敢讓兩名十歲的孫兒和我們一同看電視新聞，因為許多謊言和人身攻擊實在太離譜了。

拜登 政府上任十天來，似乎一切有180度迴轉。許多從白宮採訪出來的記者不再愁眉苦臉，好像出席鬥爭大會似的疲勞；連昔日常被川普威脅的首席傳染病專家佛奇也公然說，他感到如釋重負、得到解放。另一實例是美國環球媒體總署在拜登宣誓就職當天下午，就撤換總監而代以華裔新聞界耆宿之後，並廢棄川普時代一切不合理而有違常軌的人事安排。

據內幕消息，川普下野後尚和極端主義及陰謀論團體聯繫(包括國會議員)，準備文攻武鬥捲土重來。因此這個重生還要冠上「暫時」的限定詞，以觀後效。新總統蜜月期過後，「柴米油鹽醬醋茶」的實際民生問題，和左右派爭執會再浮上桌面。屆時逃過暴民加害的政界人士，會珍惜這個天賜的「重生」良機，設法消滅陰謀論遺毒，好好將治國安邦帶回到合乎真理和諧的光明大道。