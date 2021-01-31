我看中美對抗策略和結果

美中對抗中，中國 的對抗策略可濃縮成下列五點：1. 主張多邊主義，支持G20、上合組織、WTO、WHO、 RCEP等多邊組織，尋求同情、諒解和支持。2. 推動一帶一路政策，倡導互利雙贏，合作共贏，展現中國的王道精神。3. 發揮大國精神和力量，但不爭霸，不干涉他國內政。4. 反對冷戰思維，反對零和競爭，不侵略、不殖民，強調中國的和平共存理念。5. 要有耐心，能容忍，不爭一時利益。

美國 的對抗策略也可歸納成下列六點：1. 發揮霸權，壓制懲罰任何挑戰美國霸權利益的國家，尤其是中國和俄國。2. 操縱美元獨霸世界金融市場的優勢，任意經濟制裁被認為侵害美國利益的中國政府、企業和私人。3. 憑藉美國軍事基地遍布全球的事實，輕易執行世界警察權。尤其在台海、南海地區挑釁中國。

4. 二戰後，美國的民主、自由、人權一直是歐美意識形態的光明燈塔。雖然被川普亂象破壞了它，但仍舊是美國攻擊中國的宣傳主軸。5. 企圖聯歐，帶領五眼聯盟，拉攏印度、澳洲、日本和南韓，共同圍堵中國。6. 打台灣牌，激怒中共。

目前及預期的中美對抗結果也可舉出下列六項：1. 國際社會支持中國的國家多於支持美國的國家， 雖然支持中國者大部分是小國，且比較貧窮，但在民主體制下，例如聯合國 ，多數決很重要。2020年所有美國反中的議案，在國際會議中都失敗，包括在WHO及聯合國。

2. 國際輿論很重要，這方面中國要加倍努力，爭取發言權和主導權。近來中國在這方面表現不錯。無論習近平或外交部發言都受到國際媒體重視。

3. 2020年中歐班列，東自中國青島，西至英國倫敦，火車貨運來回班次上萬次，等於每天每小時一班以上，大幅增加中歐貿易物流量，大大有助中國經濟成展。

4. 中美貿易戰的初步結果，2020年美國對中國的進口和貿易逆差不減反增，美國賠了夫人又折兵，關稅戰不但沒贏，還買了更多更貴的中國產品。

5. 經濟實力是決定中美對決最後誰贏的關鍵因素。2020年，中國是唯一取得經濟正成長的大經濟體，新冠疫情後的世界經濟復甦，專家們認為中國將是火車頭。

6. 但不要忽略這場中美對決也是民主和專制體制的治國效率比賽，更是東西民族性和文化的優劣較量。新冠瘟疫是期中考，中國幾乎獲得全盤勝利。而中美對抗是期末考，中國似乎勝券在握。