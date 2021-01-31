習近平收買軍心 軍官大加薪

香港《南華早報》消息，大陸軍官近期將加薪40%。連長加1.1萬、營長1.7萬、團長2.6萬、師長3.4萬。消息一出，年輕人街談巷議「當兵去！」書生感嘆：教授不如丘八。

紐約中學教師月薪6000美元 ，與軍隊上尉相當。上校月薪1.2萬，與大學教授差不多。大陸普通城市教授與團長待遇相比相差太遠了。忽視教育，國家如何強大？還不如民國，陳獨秀當北大中文系主任，月薪300大洋，知識分子收入夠豐厚了。

多次看到大陸媒體拿中美官員和軍人待遇作比較，說大陸不到老美的五分之一，拿貨幣兌換率作比，實在太荒謬。美國 上尉6000美元，只能養四人。大陸上尉1.7萬人民幣，在普通城市夠養六人，以生活指數作比較，這道理連文盲都懂。

中共打天下坐江山，靠的是槍桿子。毛林時代，給軍人崇高政治地位，經濟待遇比地方略為偏高。習近平 靠軍隊坐龍椅，為收買軍心，給軍官大幅加薪，勢必造成地方官員反彈，貪污受賄更難以遏制。

吃太飽的鳥兒不會飛，太肥胖的馬兒不會跑，美國歷屆總統，沒有一個像習近平，吃得大腹便便。不少將軍心寬體胖，養尊處優的生活怎麼懂得士兵和工農大眾的艱辛？如何指揮嚴酷的戰爭？

令人聞風喪膽的瘟疫肆虐全球，世界過億人染疾，200多萬人死亡，大批工廠商店倒閉，工人近四成失業，工資下降，物價飛漲，世界陷入二戰以來最嚴重的經濟衰退。當局者迷，如此民不聊生的歲月，還給軍官大幅大薪，不怕百姓罵街嗎？