1863年,美國 第16任總統林肯下令解放黑奴,當時在美國,非裔黑人沒有投票 和參選的權利!

1920年,美國法律開始允許女性公民可以擁有參與全國政治活動的投票權!

2020年,78歲高齡的拜登 當選美國第46任總統,國外移民第二代賀錦麗參選並當選美國副總統,成為美國開國244年來第一位亞非裔女性副總統!

在美國,只要努力奮鬥、積極向上,「別告訴我事情無法改變!」(Don't tell me things can't change!)——美國總統拜登就職演說名言!