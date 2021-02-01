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10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

交鋒謀研

陳安利／亞特蘭大

元首就職政策牽，

政經方案慎思遍，

國際關係穩定建，

借鏡歷史評估先，

區域和平守諾言，

戰略部署制衡點，

抗中架構實力淺，

軍機凌雲兵刃顯。

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美國暫離黑暗 民主能否重生

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本來面目

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