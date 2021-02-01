大義滅親 維護民主可敬

拜登 總統在1月20日就職演說語重心長地表示，「我們今天不是慶祝一個候選人的勝利，而是一個民主(Democracy)得以維護的勝利」！

1月6日捧川的暴徒，侵入國會造成五人死亡、數十人受傷。這些暴徒在試圖推翻選舉的政變無效後，仍計畫在1月20日拜登就職日持槍捲土重來。聯邦調查局認為暴動不只會在華府 ，其他每一州的州政府都需要戒備。1月20日華府在2萬名國民兵保護下，歷史沒有重演，暴徒在各州也不敢蠢動！新總統就職典禮不再有驚波巨浪，能夠圓滿完成，一切歸於平靜。實為拜登總統所謂「維護民主」勝利之一例！

當然，民主不容破壞，聯邦調查局正在積極指認國會暴動分子，目前由民眾提供的線索超過2萬，舉報來自暴徒的同事、鄰居、雇員、朋友、親人、社交網路等不一而足，最令人感動是「大義滅親」：在德州一位年輕人舉報他的父親，即使這位父親曾警告他如果舉報的話，將會對他不利！

在CNN Chris Cuomo節目的訪談中，這位「大義滅親」的兒子表示，絶不後悔如此舉報！由於各種舉報線索，目前聯邦調查局已將超過百名暴徒逮捕歸案！

參與暴動者被指認後，包括一名律師，多已被雇主解僱；侵入國會及傷人、破壞、偷竊者則要面對聯邦法律制裁！政府對於這些舉報的民眾，沒有獎金，舉報的民眾皆出於自動，及時提供信息。聯調局每天都接到大量線索，其中不乏以上「大義滅親」舉報親人的例子！

1月6日暴徒侵入國會的暴行前所未有，為美國 歷史上一大汚點。可幸的是，暴徒仍為少數，絶大多數的國民為了維護民主鍥而不捨，不顧自身安危，對於暴行不恥，盡一己之力舉報不法之徒。「邪不勝正」如同拜登總統所言，為「維護美國民主」的一大勝利！