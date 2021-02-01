無證移民新政 拜登本末倒置

拜登 總統上任即提出重大移民 改革法案，為1100萬名無證移民，提供成為合法公民的管道，包括1月1日之前在美國 境內的無證移民，五年後可取得臨時合法居留資格或綠卡、三年後即可歸化為公民；暫停遣返無證客、擴大接收難民。此重大法案一提出，黨內外都有極大批評，美聯社分析，拜登大膽的移民改革計畫，可能讓民主黨承擔政治風險。

1月26日在拜登上任僅六天之際，德州聯邦法官叫停拜登的「美國境內停止遣返100天」行政命令，給拜登政府最重要的一項移民命令當頭棒喝。我個人也是移民，絕非幸災樂禍，只是覺得移民改革這麼重大的法案，不是說暫停遣返無證客就停止遣返，一定要有妥善的配套措施才行；拜登計畫暫停川普的美墨邊界築牆政策，但是德州人可不這麼想，他們都支持邊界築牆，未來衝突似乎難以避免。

新政府上任，國內百廢待舉，首重抗疫紓困、重振經濟、弭平分裂、團結美國、重新出發。美國是移民國家，移民問題是拜登的重要政見之一，對選民的承諾需要實現，但是否需要這麼急？建議宜以國內優先。

據統計，全美現在約有50萬人無家可歸，全都聚集在美國東西兩岸的十大城市中，分布於東岸的華府、巴爾的摩、紐約和波士頓，到西岸的洛杉磯、舊金山、西雅圖，無論就遊民健康、市容觀瞻、疾病傳播、治安威脅而言，無不形成嚴重社會問題，各州政府對於如何安置遊民與如何協助他們擺脫貧窮，答案幾乎都是「資源有限」，因此多年來問題非但沒有改善，反而狀況繼續惡化。

筆者認為，美國無家可歸遊民及退伍軍人問題，應優先於移民改革法案。根據美國住房和城市發展部(HUD)的數據，美國50萬無家可歸者中有47％在加州，其中11萬人睡在街上，每年大約有24萬6000多名加州學校的學生會經歷無家可歸的問題；洛杉磯遊民比率高居全美各城市第一。造成無家可歸的原因包括：家庭暴力、精神或健康問題、失業、付不出房租或賬單等，無家可歸後更容易造成毒品和酒精成癮問題，甚至惡性循環。在政府沒有足夠幫助的情況下，不但對遊民暴力行為大幅增加，還會隨時影響任何其他人，這問題怎能小看或不顧呢?

我一直以為，美國退伍軍人的福利相當不錯，想不到美國無家可歸的退伍軍人也不少，大約有4萬人，他們分別在二次世界大戰、韓戰、越戰、格拉納達、巴拿馬、黎巴嫩、波灣戰爭、阿富汗和伊拉克(OEF/OIF)以及軍方在南美的反毒品種植工作中服役過。許多退伍軍人患有「創傷後應激障礙」(PTSD)、由精神疾病或身體機能引起的失業、濫用藥物、酗酒和吸毒、抑鬱症等；有些找不到工作，缺乏支持，沒有廉價住房，致使流落街頭。糟糕的是，估計還有140萬其他退伍軍人可能會陷入無家可歸的困境。

50萬遊民，尤其是4萬名為國効勞過、無家可歸的退伍軍人，相較於1100萬名無證移民，孰輕孰重？誰先該受照顧，執政大員不是很清楚嗎？