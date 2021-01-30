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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

在迪士尼樂園 施打疫苗紀實

趙葆蘿／橙縣

我們是今年1月14日在加州橙縣迪士尼樂園停車場接種新冠疫苗，州政府委託Othena.com公司免費為65歲以上老人服務。我們接種的是莫德納(Moderna)劑量0.50 m.l.疫苗。施打完畢，醫務人員告訴我們必須在四周以後、六周以前再施打第二次疫苗，才能達到防疫效果。我們住的橙縣是全加州第一個大規模拖打疫苗的縣。每天施打3000劑疫苗。

首先要上網登記。我們1月12日在橙縣好消息教會網群，看到接種疫苗消息，就是登上Othena.com網站，填寫姓名、住址、出生日期等等，然後選擇日期和時間，交上這些信息，就立刻收到回覆的登記號碼和注射日期時間。因為上網登記的人衆多，所以需要多上幾次，才能成功進入。後來我們發現，加州大學爾灣分校健康中心(UCI Heath Center)也有提供免費接種疫苗服務。

排隊等待。我們到達迪士尼是中午12時半，約定是下午1時。如果行動不便，可在到達排隊起點時，要求指揮交通人員允許暫停一下，放下人員，然後再依照指揮開車到指定的停車位。否則須要步行350公尺，對於行動不便的人相當辛苦。正好按照約定時間安排的四排隊伍右側有一大排樹蔭，替我們遮住了烈陽。

排隊時，人人戴上口罩保持距離，服務人員來回巡視，親切地幫助需要輪椅或飲水的人，並回答詢問，告訴我們會有一小時的耽誤。

到達注射帳棚前，會有五批工作人員察看我們的駕照和登記號碼單，詢問有沒有人對藥物有敏感。回答是肯定的人，會被送進一個帳棚，裡面的醫師會詳細詢問，再做允許或不允許注射的決定。像我有對於盤尼西林敏感的經驗，被告知允許施打疫苗，在注射以後，必須在休息帳蓬裡等待30分鐘，沒有問題才能離開。

接種疫苗。最後到達一個有四張摺疊桌子，八位服務人員（其中有兩位受過急救訓練的消防隊員）的帳棚。有位人員再一次查看駕照及登記單，核對Othena電腦紀錄，一切無誤時，另外一位手寫一張新冠疫苗第一次注射證明卡，上面註明姓名、日期、藥名是莫德納(Moderna)、劑量0.5 m.l.。我們的施打人員是一位有加州執照的亞裔女性藥師，技術高明，和藹可親，注射完畢還護送我們到另外一個帳棚休息30分鐘。

帳棚遠處停有八輛消防車，正在待命狀態，準備在發生狀況時，立即施救。整個過程，從進入停車場到離開，一共兩個半小時。

後記。40年前帶著兩位小朋友來廸士尼樂園遊玩，想不到樂園已暫時關閉，這次是二老前來接種新冠疫苗。白雲蒼狗，世事滄桑！

另一天載一位八旬不開車女士，前去加州大學爾灣分校健康中心注射疫苗，發現谷歌電子地圖有錯誤，跑了大半個校園，後來抬頭一看，居然到了加州大學爾灣分校警察局，才在警車帶路的情形下找到注射點(POD)。這裡的施打過程相當簡化，全程只須25分鐘，停車場走到注射點只須步行大約50公尺。非常感謝加州大學校警。

疫苗 加州大學 橙縣

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