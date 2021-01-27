阻止彈劾通過 是共和黨唯一選擇

參議院多數黨領袖舒默表示，參院可能於2月9日開始審判眾議院對川普 的彈劾 案。這是美國歷史的另一件大事，也是決定共和黨 興衰存亡的關鍵時刻。

撇開事件的是非對錯，對川普第二次彈劾是眾院多數黨領袖波洛西的成功算計，是其報私怨公仇的好時機，是一箭三雕的成功策略，也凸顯她的智慧才幹。川普和波洛西兩人私怨甚深，不但源於政治觀點理念迥異，還有兩人相同的強勢自我作風，從兩人言語交鋒到國情咨文時撕講稿、拒絕握手等可見一斑。

按流行的話來說「如果眼光可以殺人，兩人早已碎屍萬段」，逮到國會衝擊事件好時機，波洛西怎能不對川普落井下石，痛打落水狗？

此次彈劾也是民主黨打擊政治對手、分裂共和黨的最佳時機。眾院彈劾已造成共和黨分裂，支持動議的眾議員已受到許多共和黨人和選民指責批判，付出或將付出政治代價。同樣道理，當彈劾案交付參院表決時，共和黨議員又將陷入兩難選擇，使共和黨面臨巨大分裂風險。這也是老謀深算的參院共和黨領袖麥康諾模稜兩可、遲不表態的原因。

此外，此次彈劾也起到對拜登總統的敲山震虎作用，制止拜登政府向共和黨靠攏而推行忤逆波洛西意願的政策。何況羸弱平和、年邁的拜登還背負其子杭特的財資問題以及選舉質疑等。據「國會山報」消息，共和黨新科眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)已於21日提交針對拜登的彈劾提議。

看來年事已高的波洛西能久居高位、再次當選眾院議長確有其過人之處。雖然「華爾街日報」社論稱此次彈劾為「三無」(無聽證、無事實核查、無辯論)，但波洛西利用衝擊國會事件引發群情激憤時，裹挾民意極速通過彈劾案，其時機把握能力讓人嘆服。

試想如果波洛西沒有及時動議，待川普離任、民憤消退，彈劾必無從提起，遑論對川普個人和共和黨的打擊。如果有一天出現共和黨分裂、民主黨獨大的不幸局面，波洛西當居首功或稱之為罪魁禍首。

相反，共和黨對此次彈劾的處置顯得進退失策，錯失良機。在川普距任滿僅剩七天下，共和黨大老們缺乏必要的政治敏感性和大局觀，沒有動員同黨議員全力阻擊眾院的彈劾動議，特別是以錢尼(Liz Cheney)為首的附和動議的共和黨眾議員們。

因為1月7日川普已譴責暴力衝擊國會事件，並保證權力和平移交，共和黨完全可以用「需要聽證、需要事實核查、需要反方辯論」等合理要求，來拖延僅剩的七天時間。但他們或為一己私利、或心懷對「攪屎棍」川普的厭憎，急於切割已裹挾了共和黨的川普而給波洛西創造可乘之機。

再聯想到麥康諾百般拖延川普提出的2000元家庭紓困案（當然也是川普臨時生事，故意給共和黨上眼藥），以致喬治亞參議員決選失利，內鬥引發共和黨衰落也就見怪不怪了。

兩黨制衡、團結合作是美國民主偉大的基礎。眾院通過的「三無」彈劾案，以及即將到來的參院對離任總統的彈劾審判，猶如正在打開一個「潘多拉盒」，釋放出的政治清算魔鬼必將攪亂美國。麥康諾等大老們應認清情勢，阻止參院通過彈劾案，團結川普及其支持者，阻止共和黨分裂，是保持美國兩黨制衡的唯一道路，也是利國利民的正確之舉！