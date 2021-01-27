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拜登大氣演說 帶來新希望

鍾聞（維吉尼亞州）

20日看了拜登總統就職典禮，感到十分安慰。拜登說要團結美國人民，恢復美國精神，迎接未來一切挑戰，使美國人和世界各國人民看到美國的新希望。

我們看到迭代美國總統，除了卡特因96歲高齡不便出席外，都出席拜登就職典禮，副總統潘斯、參議院領袖麥康諾等共和黨大老也出席，顯示對拜登支持。只有川普獨自去愛德華空軍基地舉行告別式，不參加就職儀式。川普的告別式沒有政要出席，共和黨重要人物不參加，顯示川普日益孤立。

拜登就職演說相當大氣，他從團結川普支持者著眼，隻字不提川普給國家造成的混亂，也不談他煽動暴民進攻國會、震撼國家，只是輕輕點一點「讓我們重新開始」，甚至說「不是應對昨天的困難，而是迎接明天和未來的一切挑戰」，顯示他對川普支持者不咎既往的大度。

拜登表示，他要做所有美國民眾的總統，不論支持者或反對者，「如果聽了我的話看了我的行為，仍然反對我，也沒關係，因為這就是民主」。

拜登承諾將永遠對美國民眾說實話，但他並沒有提及川普任內向美國人發出上萬條謊言，顯示他不計較過去川普迷惑民眾。他要帶領美國團結，尊重彼此，拒絕分裂，重新出發，走出一切困境。

拜登就職演說著重國內問題，沒有多提外交，只提美國將恢復各盟友關係，為世界和平，進步與安全努力。

拜登沒有提對中國政策，預料拜登新政府將大體維持2020年川普任內中美關係現狀不變動，2021年拜登將專注國內團結，治疫舒困，重振經濟，修復與歐盟等盟友關係，然後才輪到對中共關係日程上來。

儘管川普自制的告別式還擺出「捲土重來」架勢，繼續分裂活動，但據最新民調，川普支持率已從大選投票時的49%，跌到現在34%，兩個多月就跌了15%，預料未來數月將繼續下跌，終將成為「過去式」，何況國會彈劾案尚未了結，未來還有多項訴訟等著他。拜登一心一意向前看，專注未來一切挑戰，使大家對他有信心。「聽其言，觀其行」，熱切期待拜登一步一步用行動兌現他的諾言。

20日天公作美，陽光燦爛，風和日麗，據說是30年來首次見太陽的總統就職典禮，上次天氣放晴是1993年柯林頓總統就職典禮，上天獨寵拜登？大家滿懷新希望，願上帝保佑美國。

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