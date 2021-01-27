治美國的病 亟需左右派對話

北美世界日報1月14日的社論「暴亂突顯白人危機感，彈劾川普 也難化解」，說出美國 當前左右分裂勢同水火的真正原因。世界日報打破「政治正確」的桎梏，敢用真話挑明主流媒體不敢接觸的真相，道德勇氣令人讚佩。

社論說：「這場暴力衝突體制的抗爭，表面看是擁護川普，但其本質說白了，就是一場白人集體危機感在川普煽惑下的總爆發。」又說：「主流社會避談種族因素，其實暴亂背後就是白人至上意識的種族幽靈在作祟，當然也攸關國家方向。」真是一針見血，觸及要害。

美國南方在立國前就犯下從非洲購買黑人為奴的原罪，經過1861-1865年內戰，林肯總統發布解放黑奴宣言，南方戰敗，為黑人爭取平權創造條件；一世紀後，馬丁·路德·金恩博士領導非暴力的民權運動，黑人爭取平權的努力獲得相當程度進展。

但黑白之間的對立和衝突依然困擾美國社會，一方面，黑人認為對他們的歧視和壓迫是體制性的，他們爭取平權的目標還遙遙無期；另一方面，白人卻感覺自己在這個國家的主流地位越來越遭威脅，歐巴馬當選總統後，保守派白人的危機感更有增無已，而川普對這股民意的放任和慫恿則如火上澆油。

與固有黑白對立同時並存的是有色人種向美國移民 與日俱增。美國本是移民國家，但前200年的移民多為歐洲白人，有色人種不受歡迎，明顯證據是1882年通過「排華法案」。然而，二戰以來，世界朝著民族平等方向發展，原白人殖民地紛紛獨立，種族主義成為眾矢之的，美國1943年也廢除排華法案。

美國既是移民國家，又不能以種族和膚色原因阻止特定人種或族裔移民美國，結果必然是白人在美國總人口中比例逐漸下降，有色人種比例不斷上升。眼看白人將成為美國少數族裔，保守派白人的危機感可想而知。

他們在四年前找到領頭人川普，沒想到這個人卻將他們帶上絕路，因為美國憲政法治已然根深柢固，任何暴力行為必遭多數人譴責和法律制裁，不會對施行暴力者帶來好處。

挺川右派極端分子6日企圖以暴力迫使國會改變大選結果的圖謀失敗，民主制度受挑戰，卻迅即致勝。然而，不可忽略的是，舉國譴責暴力時，右派極端分子卻放話說：沒有暴力革命，哪來的美利堅合眾國？當前，左右兩派不共戴天，彼此視對方為寇仇，而許多暴力分子還高喊：USA！儼然以愛國者和革命者自居。

許多人擔心內戰，但即使真打內戰，得勝一方可暫時壓倒戰敗一方，問題還是沒真正解決，毒瘤沒有根除，日後仍將復發。如今美國和1860年代大不同，動用軍隊打內戰可能性很低，更令人擔憂的是美國政壇長期動盪和社會暴力衝突成常態。川普告別演說中說他所領導的運動才剛開始，他將會以某種形式捲土重來，正預示美國不會因川普下台而國泰民安。

美國媒體作為三權之外的第四權力，如今也蛻變為意識形態和黨派工具，網路更成為散布謠言和仇恨的大平台。在此國家興亡的關鍵時刻，媒體是加劇社會分裂，還是對輿論發揮正向引導力，將起著舉足輕重作用。像黑白對立和移民政策都是攸關國家發展方向的大問題，如果主流媒體能排除「政治正確」，不偏袒、不選邊站，讓左右雙方不論白人、黑人，或其他族裔美國人都可擺事實，講道理，暢所欲言，平心靜氣討論，總比沒有對話，互相謾罵、妖魔化對方，各自蠻幹好吧？

民主黨在大選中獲多數選民支持而執政，左派占領主流媒體，右派則依靠網路散布陰謀論和鼓吹非民主手段奪權。但票投川普的畢竟有7000萬之眾，不全是白人至上主義者，多數是保守價值觀的堅持者。目前占上風的一半略多的美國人，對另一半略少的美國人的意見，絕不應置若罔聞、不屑一顧，而應為他們提供公開、正常的發聲平台，唯有如此，才能使陰謀論者和白人至上主義者失去市場。

筆者以為，美國急需一場全民大討論，戳穿謊言陰謀，辯明是非曲直，找回常識理智，共同尋求拯救民主和振興國家的方法。切望世界日報能帶動輿論來開啟這場全民大討論。華人百人會成員都是社會各界菁英，盼望他們也能承擔起向主流社會建言的責任。