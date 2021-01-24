對「移民大軍」奔向美國的憂慮

在美國 「拜(拜登 )上川(川普)下」之際，傳來宏都拉斯9000「移民大軍」向美利堅而來，聲勢浩大，稱得上是移民「新長征」。這波移民潮從宏都拉斯，經爪地馬拉，直取墨西哥，全程數千公里，美墨邊境已兵臨城下( 編按，這批移民目前暫被趕回其母國了)。中美洲非法移民 來勢汹汹，據說，在美國家門口聚集的非法移民已達7萬多人，引起人們極大憂慮。

川普築圍牆阻擋非法移民；拜登對移民鬆口，誓言改變移民政策，又適逢美國總統換屆，在這樣背景下，饑餓貧困線上掙扎的宏都拉斯民眾冒著生命危險，扶老攜幼，奮力「岀走」美國。非法移民洪水般湧來，原因可能是多方面。如何應對這一波波前仆後繼的非法移民，給甫上任的拜登總統一大考驗。

對移民大軍進發美國的憂慮之一，是拜登總統走馬上任，新政府工作百廢待興，千頭萬緒，各項工作得一步一步往下走。由於眾所周知的原因，川普老神在在，對交棒反應遲鈍，總統銜接似乎有點倉促；前不久，爆發震驚世界的國會山莊暴亂，岀動國民兵，FBI出手緝拿動亂分子，華盛頓敏感地區戒嚴。全美一些州政府大廈也重兵守衛，以防不測。嚴格保衛下，拜登才順利宣誓就職，翻開美國歷史新一頁。

憂慮之二，是對美國移民政策的把握。雖然美國與墨西哥有移民協議，但問題是拜登移民新策略一定要切實把穩移民政策正確方向，防止非法移民入境，築好移民改革的「無形圍牆」 ，阻止非法移民趁虛而入。

憂慮之三，是美國Covid-19疫情持續高漲，居高不下，上了世界「疫情排行榜」榜首，死亡已衝破40萬大關。非法移民進軍美國，高度集聚，又缺乏防疫，加上路途環境影響，造成防疫大缺口，可能為美國疫情雪上加霜，投下抗疫不確定因素。

憂慮之四，美國遊民問題是頭痛的事。現在美國遊民約50萬，不少遊民分散紐約、舊金山、洛杉磯等大都市。他們占據城市街頭、天橋、公寓旁，已成公共衛生及治安隱憂，可能引發衝突與危機。非法移民來襲，弄不好將給焦頭爛額的遊民問題增添新麻煩。再說，非法移民素質參差不齊，據說幫派分子混雜其中，給美國社會安全帶來新壓力。

美國是移民國度，世界各地移民地都想編織「美國夢」。而非法移民議題一直是美國政府忙於處理、又難以處置好的問題。拜登總統上任便力推全面移民改革方案，為已入境 、符合居住年限條件的非法移民獲得美國籍提供合法渠道，我對拜登移民政策新走向抱持樂觀態度。

拜登就職演說提及生活的真理時表示，世事難料，日有陰晴圓缺，人有旦夕禍福。有時候你需要人幫助；而有時候他人向你求助，這就是生活，也是我們能為彼此做的。拜登發自肺腑的演講，正是希望我們新老移民講好自己的故事。