時勢造拜登 施政不能太偏左

美全國上下提心吊膽的總統就職典禮,終於在聯邦政府調動2.5萬名國民兵保護下,在兩周前剛被大批川普 政變群眾蹂躪的國會山莊,面對旗正飄飄的國家廣場、遠眺華盛頓紀念碑和二戰紀念園、越戰紀念碑、林肯紀念堂和阿靈頓國家公墓的戶外平台上,安然舉行。

為防止更大規模暴力行動,整個華府京區被封鎖得密不透風;除了政要和少數被邀親朋外,筆者昔日曾多次親往觀看盛典和遊行,今年幾乎變「空城計」,大家只能在電視或網上欣賞。對習慣民主自由、一切歡迎「與民同樂」的美國是一大諷刺。不過今年剛好碰上病毒肆虐,也不宜有大型群眾聚集,可以說是「塞翁失馬,焉知非福」。

鑑於川普四年執政,挑撥族裔矛盾,鼓動白人至上主義,加深群體鴻溝,幾乎將慘澹經營200多年的民主政體毀於一旦,因此拜登 總統宣誓後的就任演說,以誠懇的語調呼籲全國上下,包括他的反對者,一起同舟共濟,重建和諧團結的社會。

他並引用1863年林肯總統簽署「解放黑奴宣言」後的名言「My whole soul is in it.」,以表明他將全心全意以此及驅除病毒為首要任務。

這是一個很高貴但又可能相當難以著手的作業;病毒尚可以疫苗、隔離及面罩等有形措施來抵擋,但是千百萬川粉的腦袋如何「排毒」卻是抽象而棘手的問題。而且這些人心目中,拜登有多少聲望「本錢」似是未知數。

回溯去年選季之初,當一大夥民主黨 參選人在辯論會七嘴八舌爭得不相上下時,拜登尚躊躇不前,因為一來自覺年事已高;二來在他40多年從政生涯中至少有兩次參選總統都半途而廢,可能是時機不對,也可能年少氣盛時有些言行並不獲認同。但在民調中他卻以資深身分,被認為是唯一可以擊敗川普的民主黨人。

於是在南卡州大老非裔眾議員克萊本鼓勵支持下,他全力出山。當時任務相當簡單,就是趕走川普政權。加上主流媒體也集中火力強調他的經驗及優點,和川普的自私和無能相比,選民一看就知有天壤之別;因此可以說,拜登這次很容易得到認同,實是形勢使然,他所得選票,其實很多只是反對川普,而不一定是支持他的粉絲。

也許左傾自由派以為拜登占了他們便宜,但反過來說,如果不是他出來撐大旗,其他民主黨候選人也無法奪取反川普的票。

現在川普雖落慌(荒)而去,但要消除他的影響力,使美國政壇完全恢復正常,恐怕不是立竿見影、一蹴可幾的事;因為一來要看川普下一步棋是另起爐灶或繼續附生在共和黨裡,這也要看黨內領導是否敢冒喪失大批選票之險而清楚切割,還有多少政客甘願繼續被其利用。此外,參議院對他的第二次彈劾案判決,也可能影響民情和川普的戰略。

拜登除了言辭懇切外,是否真正了解傳統民眾對自由派瀰漫的反固有宗教信仰倫理、完全無限制地開放多元化等的反感,或許拜登利用聲望,加上他天主教精神陶冶,可略踩煞車。假如他反而被黨內極端主義挾持,繼續走自由主義(甚至傳統人士認為的社會主義)單行道,則他和共和黨對話將不會有進展;而四年後的大選,可能還會遭遇同樣的鬥爭。

筆者謹以昔日國父孫中山對黃埔軍校訓詞的末句鼓勵,「一心一德,貫徹始終」,預祝拜登成功。