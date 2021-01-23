「我不是呷教的和尚」讀後感

「我不是呷教的和尚」，這本書是星雲大師的自傳。「呷教」就是靠佛教吃飯，但星雲希望發揚佛教，不依靠佛教生活，這就是星雲的一生。

他以利他為出發點，發揚人間佛教、傳統佛教，以出世為最終目標，認為只有靠自己不斷修行，最後才能到達西方極樂世界。但星雲主張的修行不是為自己，而是為廣大衆生。只有盡力為社會服務，為他人著想，才能成佛。

星雲1927年出生於楊州貧苦的家庭，父親要出外謀生，家裡只靠母親劉玉英撐持。星雲12歲時出家，他母親把他送給觀世音菩薩做養子。他母親非常堅強，當時全家躲避戰亂及日軍蹂躪，星雲從沒見過她流淚，這也養成星雲以後堅忍的性格。

有一段期間，星雲住在外婆劉王氏家，她雖貧窮，但仍救濟更窮的鄰居，非常慷慨。這養成以後星雲對世俗的東西，不很重視。他認為這些都是身外之物，應施捨給需要的大衆才有意義，方是人間佛教的目的。

星雲23歲時隨政府撤退到台灣 ，先落腳於宜蘭。他有堅定為佛教奉獻的精神及人間佛教的觀念，以後星雲的成長，都基於這二個主軸。星雲非常好學，雖然沒有受過正規教育 ，但他求知慾很強。年輕時當過圖書館管理員，讀了很多書。星雲興學時，很重視幼兒教育，因為小孩是我們的將來。

星雲對婦女的尊重及重視，表現出他人間佛教的入世觀。他提高佛光山比丘尼的地位，讓她們掌管許多道場及機構。在佛光山的十八羅漢，有三尊是女的。星雲重視孝道及報恩。他把母親接到台灣，又奉養她在洛杉磯 的西來寺。星雲對一些大力支持他創辦佛光山的施主，讓他們老年時，在佛光山安養。

星雲在台灣70年間，將人間佛教傳播到全世界。他的佛光世界由高雄的佛光山發源。現在全世界有許多寺廟、道場、大學、學校、學術團體及組織，都由佛光山人間佛教的贊助及完成。星雲不戀棧名位，他做了三任18年佛光山住持，就讓位給第二代接班人心平法師。

星雲有很好的記憶力，他把許多佛教的同門，及有佛緣的施主名字都記在本書中。他1994年來洛杉磯時，特地到我家，為我剛逝去的父親念經超渡，讓我感激萬分。太太受感召，創立亞凱迪亞市佛光分會，並任首任會長，以後她參加全球佛光信徒大會，星雲都記住她的名字。

星雲在90歲時腦中風，在醫療團隊悉心照顧下，不久就恢復。星雲有糖尿病，但他一生簡單的飲食及生活起居習慣，使他到現在93高齢仍然相當健壯，且頭腦清醒。他除了著作外，還寫了一手好字。

星雲以12字來描述他的一生：生於憂患，長於困難，喜悅一生。星雲克服所有憂患及困難，發揚人間佛教，造福眾生，使他終生喜悅。