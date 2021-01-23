去除貽害無窮的川普遺毒

﻿1月6日在國會認證拜登 選票時，大批捧川普 的暴民，在華府警力不敵下破門而入，肆意破壞議事以阻礙國會進行認證。國會參衆議員在保安人員保護下緊急疏散，四小時後秩序恢復才復會。

與其指責華府警方不力，不如直指暴動的始作俑者、煽動群眾的領導人，就是大選輸不起的川普！他毫無證據誣陷拜登選舉作弊，引發無知且輕信川普民眾的公憤。

以「推特治國」的川普在位四年中，用這個網站及臉書口無遮攔的發布不實信息，加上捧川的福斯電視台在旁興風作浪。在川普眼中，好人變成惡人、惡人成為好人，是非不分外把共和黨當成「川普黨」胡作非為，向群衆洗腦，自稱是左派媒體下的被害者，自吹自擂謂只有他能讓美國 再度強大。他附和白人至上主義、打擊移民、製造仇恨、淡化疫情、敵視科技、孤立美國。「分化」是他的拿手絕活。

社交網站沒有及時過濾川普的胡言亂語，對國會暴動難辭其咎。即使推特及臉書已封鎖川普，但為時已晚。冰凍三尺非一日之寒，他毎天可發送數十則推特，無遠弗屆，所有仇恨及不實信息已在川粉腦袋中根深柢固；即使川普在大選失敗，以及四個「搖擺州」重新驗票無誤後，這些愚民仍然相信他的對手拜登作弊。

國會在暴亂平息後復會，兩黨通過拜登為下任總統。川普終於捲起舖蓋走人，但他留下的「餘毒」令人憂心！拜登總統面臨的問題則是如何「解毒」；在施政明朗化下，減少兩黨紛爭、促進族群和諧、全力去除病毒、製造就業機會、盡速恢復經濟、重返世界舞台與友邦合作反恐、環保等皆為要務。

新聞媒體及社交網站也必須自律，清除不實信息及傳播仇恨、製造社會不安的言論。美國民眾也需要放下族裔及黨派區別，分辨是非，不傳播謠言，同時抵制不良媒體。也唯有如此，在拜登總統的領導下全民一心，才能夠逐步清除「川普遺毒」，使美國恢復正常！