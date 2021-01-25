美國總統選舉制度應修正

2020年美國總統選舉和交接高潮迭起，令人嘆為觀止，直到2021年1月20日新任總統拜登 就職上任後，才令人鬆了一口氣，祝願在新春新政府領導下，美國和世界能在安寧、安康、安和道路上向前邁進。

筆者十分關注美國總統選舉制度，特別是計票方式，採用各州選舉人團「勝者全拿」選舉人團票數制度。選舉人團制度是200多年前美國立國之初，開國元勳就共和制、聯邦制和分權與制衡原則結合的產物，同時也是多種利益間妥協的結果，對當時只有13州的聯邦政府頗為適宜，但經過200多年時空變移，美國聯邦由13州變成50州，人口和國土面積也有許多倍的增加，世界也變得大為不同。

這種「勝者全拿」的計票方式存有缺陷與弊端。近年來，美國要求改革選舉人團制度的呼聲不斷，但由於多種因素阻礙，改革始終無法進行。好在有智慧和遠見的美國制憲先賢也留下「憲法可以修正條文」的規章，使後世子孫在適當的時機，可提出總統選舉制度修正案。

2020年美國總統選舉，民主黨拜登以306比232張選舉人團票當選美國總統，在全國普選人數，也以500多萬票領先共和黨的川普，因此拜登當選毫無懸念和爭議。但在2000年大選中，民主黨的高爾雖然在全國普選中以50餘萬票領先共和黨的小布希 ，但在選舉人團票中卻僅以四票之差輸給小布希而落敗。2016年美國總統選舉歷史重演，民主黨的柯林頓雖在全國普選，以百多萬票領先共和黨的川普，但在「勝者全拿」選舉人團計票中敗給川普而落選，這兩次大選產生在全國普選中勝出的候選人，反而落選的結果，更凸顯現行總統選舉制度計票之缺失和爭議！

與世界上的「香蕉共和國」不同，歐洲和美國都自傲為民主先進國家，但歐洲諸國領導人的選舉制度和計票方式並不相同，歐洲諸國採用「舉行一或二輪選舉，以第二輪獲得高票者當選」，不會產生得高票者反而落選的結果。

因此美國公民 提出「一場選舉，三種計票，兩勝者當選」之總統選舉制度修正案，建議美國總統選舉制度應修正將全國普選總數，轉換為普選人團票數，加入選舉人團票數中合併計算，如此既傳承「勝者全拿」的美式計票傳統，又加入「每票都計」的民主普世價值。

新任美國總統拜登在就職典禮中說：「沒有事情會成為不可能！」未來美國總統選舉的計票方式，是墨守成規，沿用現行制度，或「與時俱進」改由總統選舉制度修正案產生的新的「美國特色的選舉制度」計票方式，要看美國人民和國會、國家領導人的智慧、遠見和胸懷了。