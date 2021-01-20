共和黨因川普病入膏肓？

川普 教唆1月6日國會山莊政變未遂雖暫告平息，執法部門據錄像和照片在全國各地將參與非法行動者逮捕歸案。但這些團體網上揚言再度擴大反抗，國會周圍雖有七呎高鐵欄圍得水泄不通，即使拜登就職典禮平安度過，但這些團體報復對象多得防不勝防，包括50州首府將是維安單位保護官員、民意代表、媒體人士等的一大挑戰。

這次暴徒衝進國會，是事先有計畫，帶了工具和武器，包括手銬及一具施行吊刑的木架，預備逮捕他們認定的叛徒，舉行公審，對象包括忠心耿耿跟隨川普的潘斯副總統。只因他在堅拒在國會計票時改變結果，被列為清算對象。

筆者近60年來目睹首都從自由開放的遊覽勝地，漸變成處處警衛森嚴的堡壘；美國 真的變成「紅頸共和國」了。這當然是廣大群眾在川普矇騙下的惡果，即使川普下台後還會陰魂不散。

雖然參議院可能放馬後炮，通過彈劾案而剝奪川普再任公職權利，許多媒體已斷絕其向廣大群眾發聲之路，但他還會另闢途徑。所以今後如何「排毒」，是美國社會艱鉅的任務。

在川普和粉絲中間，還有一個很重要促成推動者，就是甘願為虎作倀的共和黨 。這個本來相當受傳統人士歡迎的黨，近年漸被右翼極端分子把持，在2016年做了投機決定，讓川普利用，作為從政平台。

川普根本沒什麼政治理念，只是以一己商業利益和品牌為首要考慮，以為治國就是作秀，結果意外選上後，共和黨無法控制或引導其上正軌，反而懾於其大言不慚的暴凌和謊話，多次放過制止或糾正機會。例如第一次彈劾案參院共和黨人救他一命，使他覺得所向無敵而無往不利。

反過來這個甘願被寄生的黨因而病態百出，不但對川普為非作歹視而不見，反而更多人公開出面，甘願做川普的傳聲筒。例如這次他雖然徹底敗選，但在他意圖政變後居然還有147名共和黨籍眾議員反對通過拜登當選的證明。

近日有報導和錄影顯示，事發前一天有大批次日的暴民在某些共和黨議員協助或帶領下，進入國會大廈「參觀」，先行勘察，引起議長及維安單位調查。可見有相當多黨領導不是「中毒」，就是懾於川粉選票，不得不出此下策。

新任總統就職後參院就要舉行彈劾案辯論和投票，就可看出共和黨籍參議員是否也和眾議員是一丘之貉。照理說他們較資深，有六年任期，應比較按良心投票。但也有欲問鼎白宮者為了想「繼承」川普的選票而作違心之言。

總之共和黨的「川普症」是嚴重問題，部分黨員已另起「林肯計畫」爐灶。此後是否更大幅切割，不是很直截了當的決定，因為這和癌症開刀不同，政治開刀和選票有關連，處理不慎，將失去大批選票，永遠淪為少數黨。這不但是黨的不幸，也是國家社會的損失，因為沒有制衡，可能美國會一路向任性自由方向走去，而失去當初立國的信仰和倫理，這是我們中庸之道擁護者不願見的。