國會應停止製造仇恨分裂國家

國會眾院通過對川普 總統的第二次彈劾 ，指控他「煽動叛亂」。1月6日首都的抗議變成暴動，暴動者衝進國會。民主黨控制的眾議院很快在13日將騷亂歸咎川普，精心策畫彈劾案，完全不等聯邦調查局提供明確證據。作為公民，被國會的事震驚，不得不仔細地想想到底發生了什麼。

我得出的結論是，我們的國會要為製造「仇恨犯罪」和「分裂我們的國家」負責。國會必須立即停止製造仇恨罪行。美國 人民不是仇恨者！

川普可能不是所有人都喜歡的總統，但他名正言順當選第45任總統。民主黨控制的眾院在他上任前就開始籌畫對川普彈劾，在川普和波洛西之間撒下仇恨的種子。

眾議院以兩項指控濫用職權、妨礙國會兩項指控，通過第一次彈劾，這是高度政治性的控訴。在共和黨主導的參院彈劾未成立，但從2019年12月18日到2020年2月5日，整個彈劾過程不僅浪費政府，包括所有立法者的精力和時間，且使所有人注意力都從COVID-19病毒上轉移。

川普、拜登、波洛西和許多立法者，甚至佛奇都低估流行病的影響，美國成為世界上受新冠病毒感染的第一大國。人們變得憤怒、仇恨犯罪大幅增加，這是因政府更多地從事言辭怪罪他人或互相推諉責任，而不合作尋找解決方案。媒體則熱中報導和譴責他國。

專欄作家湯姆士·佛里曼(Thomas Friedman)創造兩個詞彙：「一黨專制政府」和「一黨民主」，暗示後者做事效率低下或不能成事。觀察國會舉動，顯然有媒體回應或合作，我們百姓應擔心「一黨制民主」現象，控制媒體、製造仇恨犯罪和分裂國家。

誰能站在法律之上，對川普支持者作出有罪判決，允許社交媒體強行取消總統及其追隨者的言論溝通工具，並斷定那個政黨最適合美國？當然7400萬票投川普者並不是美國人口大多數，但作為一個公民，每日收到兩黨雙方的「粉絲」郵件(更像是仇恨郵件)，我像是被「一黨民主」綁架了。我感覺我必須發聲也祈禱媒體會允許我發聲。

我祈求任何人(尤其是新聞工作者)仔細回顧過去四年發生的事件，你難道沒有感覺美國的仇恨指數在迅速上升，不論兩黨對峙和對抗、種族歧視、法律和秩序衝突， 甚至在大學校園裡。

這個現象必須停止！國會和總統負有責任。首先，國會應立即停止製造仇恨犯罪和分裂國家！美國人不是仇恨者！