拜登當務之急 抗疫而非抗中

拜登 上台前夕出台1.9萬億(兆)美元「美國 救助計畫」，並將在上任首日簽署約12項行政命令，涉及新冠疫情、經濟不景氣、氣候變化和種族不公等，表明拜登政府首要任務是抗疫和恢復經濟，挽救被疫情打擊得千瘡百孔的美國經濟和社會，彌合國內分歧和撕裂，而不是防阻中國。

拜登當然感受到中國對美國利益的威脅，所以才新設印太政策協調人新職，以統領美國政府對中政策。但控制新冠疫情迫在眉睫。近兩月，美國每天感染人數達20萬上下，死亡人數2000至3000餘，總感染人數超出2200萬，死亡40萬餘，相當於每15人有一人感染，每825人有一人死亡。以這樣的數字和規模擴散，怕真是要全民免疫才能控制疫情，但代價太大，恐要讓幾百萬無辜的人死亡。

疫情不能控制，經濟就不能重啟，更多人失業等待政府救濟。去年的經濟是負增長，今年也懸。如果美國不能盡快使經濟復甦，靠寬鬆貨幣度日，債台只會高居，貧富差距越來越大，原有種族矛盾、藍紅矛盾、階層矛盾等更激化，國內撕裂可能更嚴重。受制於內政，拜登也就不好全力去抗中，這時候即使全力抗中，是否會起到預期效果，也難說。

川普四年最大外交改變是重置美中關係，拜登要想再重置是不可能了。但不管人們對川普遏制中國有著怎樣的評價，由於疫情在美國擴散，中美之間實力差距不是擴大而是縮小了，中國在經濟上很可能比預期的更快趕上美國。這大概是一個共識。

比如，近期多個國際智庫預測，中國將提前五年、最早將於2028年經濟總量超過美國。盡管美國的總體實力依然強於中國，但經濟是基礎，中國一旦在經濟上超過美國，並將經濟實力轉化成科技、軍事等實力，成為和美國比肩的對手，那時美國要再制中恐怕就力不從心。因此，對拜登政府來說，一切的一切是控制疫情，其他任務包括抗中都要為此讓路。

美國務院在拜登就職前一星期突被取消所有外訪活動，似乎也證實拜登施政重心。國務院最後十多天的外交舉措，基本是衝著中國。其中取消美國數十年來對美台官員接觸的「自我設限」，以及駐聯合國大使克拉夫特計畫訪台，對美中和兩岸關係產生衝擊最大，倘若導致台海出現危局，龐培歐可拍拍屁股走人，但拜登要收拾爛攤子。

在龐培歐主導下，國務院最後一波反中，在多數人看來並非只是為美國利益著想，還有著龐氏心裡的「小九九」，要為拜登改善美中關係「埋雷」。由於國會騷亂及對川普彈劾，後者政治生命怕是要終結，此情形下，誰來「收割」川普7400萬選民隊伍，重振共和黨旗鼓？

龐氏是有志問鼎下屆總統的政客，不能錯過機會。做川普接班人的最好辦法，莫過於接過他手上的反中大旗，成為新的反中抗中旗手；何況龐培歐本是川普陣營反中最得力幹將，他成為新旗手，川普的隊伍會認同他。所以龐氏操作反中雖然夾雜私心，但整個美國都處在反中氣候裡，在這點上不會失分。

拜登自然明白龐培歐的伎倆，但令他或白宮擔憂的是，北京 對美國最後一波反中動作不會坐視不管，相反，會激烈反擊。一種看法認為，拜登即將執政，對北京稱之為龐培歐的「瘋狂反中」，北京會吞下苦水，以免搞壞和拜登政府的關係。此種看法其實不了解北京。因為在北京看來，如果僅僅出於拜登要上台而對龐氏反中沒有反制或力度不強，將對拜登政府發出錯誤信號，以為北京會為某個目的而容忍華盛頓的過分舉動。

事實上，前次國務院三號人物訪台，就發生在美國政府交接期，但北京照樣派軍機越過海峽中線、繞台飛行的激烈反應。此次取消美台官員接觸受限和大使訪台兩件事同時出現，假若北京派軍機進入台灣防區反制，就非同小可，將打亂拜登布局。在新政府接管的節骨眼上，拜登可不想讓其他事情干擾抗疫和重振經濟這個大事。（作者為戰略分析智庫研究員）