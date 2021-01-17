川普讓大家看見另一個美國

川普 的四年執政留下一個重要遺產(legacy)：他成功挑起美國 大衆的對立意識，使一個以窮苦白人為主體的底層美國現身，成為川普主義的擁護者。

這些白人大多分布在美東阿帕拉契(Appalachia)山脈地區，自阿拉巴馬、密西西比兩州向北延伸至肯塔基、西維吉尼亞，再往北連接賓州，並進入俄亥俄乃至威斯康辛州的鐵鏽工業區，他們是以伐木與開採煤礦起家，並進入汽車和鋼鐵工業藍領階層。

他們工作勤奮，但隨著這些產業逐一式微，他們受到失業與貧窮雙重打擊，年輕人大量出走，前往東西兩岸精華區升學就業，年邁者逐漸在申領救濟，陷入貧困的下沉漩渦裡無力翻身。初略估計，他們年收入不及東西兩岸的三分之一，這些州的GDP總和不及全國的五分之一。

在政治版圖上，他們是堅實的紅州，他們深信民主黨倡導自由主義，並以增稅造就企業擴張，是遺棄窮苦大衆的禍首。他們自認被領導階層遺棄，在選舉時政客想起他們的選票，選後立刻將他們遺忘，他們厭惡美國的菁英階層，也敵視經濟上遠超他們的亞裔。電影「流浪者之歌」(Hillbilly Elegy)裡，對這些白人的窮苦文化有極深刻的描述。

川普在2016年競選策略，是大肆鼓動這些白人的悲情。他誓言要發掘他們的心聲，他的口號「Make America Great Again !」(讓美國再度偉大)即以奪回美國生產線與供應鏈為主軸，其意圖明顯是為了照顧貧苦白人，但那畢竟僅是口號。

川普政府以對中國的貿易戰作為切入面，四年來美國的供應鏈並未回歸，生產線依然在中國，對後者的貿易逆差持續擴大，經濟因新冠疫情 全盤失控而崩頽，失業率狂飆。這一切並未鬆動窮苦白人對川普的擁護，他仍獲得7400餘萬票，説明美國在意識形態上已被撕裂，擁川白人已不在意政績而訴諸民粹，另一個美國終於出現。

展望未來四年的拜登政府，控制並消弭新冠疫情是首要任務，振興經濟刻不容緩，但對意識形態的對立分裂將難有作為，因為扭轉人心是不可能的使命，惟有留待歷史的裁判了。