批駁紐約州長的「分裂國家」言論

1月11日發表的紐約州 州情咨文，公布一系列激進經濟政策。州長葛謨 (Andrew Cuomo)6日發表談話，為新政策的發布造勢。他說，川普政府過去四年來掠奪紐約州財富來周濟共和黨的窮州，如川普政府推動的稅改設置州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)扣抵上限，讓紐約州每年房產稅增加40億元；平均每個紐約州納稅人過去三年每年多繳2600元稅，三年共讓紐約州多繳300億元(見1月7日「世界新聞網」)。

葛謨還說，「現在小偷走了，我們該拿回屬於紐約州的資產了」 。其言論聳人聽聞，讓人震驚，無論其動機如何，都應該受到指責批判。

首先，和歷屆政府稅收政策一樣，川普的政策也是經國會批准成為法律而實施全國，不存在掠奪哪一州資產的問題。此外，聯邦稅收政策的一個重要作用是減少貧富差距，富裕州多繳稅就是體現稅收政策的槓桿作用，民主黨 一直提倡富人多繳稅也是相同道理。

如果富裕州、富人不按法律要求繳稅，結果必將是國將不國，因為貧窮富裕永遠是相對存在。如果富裕州、富人認為稅收不公，反對有關政策，就應該通過正當方法來阻止相關立法，而不是事後的煽動挑撥。

其次，不應該強調「周濟共和黨的窮州」。貧窮州、富裕州、窮人、富人都是美國聯邦的一部分，各州的貧富是自然環境、產業分工、社會文化、歷史積累等多種因素造成，本質上沒有共和黨窮州和民主黨窮州之分，就像沒有民主黨的窮人和共和黨的窮人一樣。

葛謨此論調是在人為地撕裂美國，他的意思是共和黨政府不應該周濟共和黨主政的窮州？或只能周濟民主黨主政的窮州？還是都不要周濟？

最後，葛謨說隨著民主黨全面執政，紐約州未來將要回被川普政府掠奪的資產。請問如何奪回被前屆聯邦政府「掠奪」的資產？是讓新一屆民主黨政府多向紐約州撥款，或制定傾向紐約等富裕州的財政政策，或讓這些州少繳聯邦稅？或紐約州政府向新一屆民主黨政府申訴，要求返還所說的「被川普政府掠奪」的聯邦稅款，即所謂「被小偷偷走的資產」？

幾乎可以肯定葛謨無法實現這些，那葛謨將實施的激進財政政策，以及推動在線體育博彩和大麻合法化就是奪回「被掠奪資產」的手段？如果這樣，其他實施相似經濟政策的州，早就從聯邦政府手中奪回了資產，也沒見得如此高調宣揚，也不用非得等民主黨主政啊。

葛謨說這些話，動機應無非是取悅紐約州選民，為推行新政策爭取民意支持。常說「所有的政治都是地方的(All politics is local ) 」，政客取悅當地選民天經地義，但不應罔顧事實、挑唆分裂，通過激發人民矛盾來謀取一己私利。

真正政治家應制定長短結合的經濟政策，在為選民謀利益的同時，引導選民看到更長遠宏觀利益，即紐約州的繁榮有益於美國國家繁榮，只有團結強大的美國才有紐約州的長遠富裕繁榮。

可惜作為美國「帝王之州」州長葛謨，雖然有問鼎白宮的理想，卻表現典型政客的短視，遑論政治家的胸懷。更何況激進的經濟政策，大麻、博彩業合法化等在加州等地早已實施，殘酷的現實是加州的負債累累、人口流失、產業外移、資產萎縮……。但願政客葛謨不要誤人誤己！不要誤了紐約州！