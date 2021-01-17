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美國民主選舉制 已堅不可摧

甄璽（加州矽谷）

元月6日，美國總統川普不甘心競選連任失敗，鼓動追隨者衝擊參眾兩院聯席會計算各州選舉人票，確認下屆總統當選人。川粉們衝進國會，使計票暫停，兩院聯席會議議長、副總統潘斯被戒護離場，議員們從地道撤離，最後召國民兵驅散衝擊國會的川粉們，議員們才恢復開會，潘斯宣布拜登以306張選舉人票勝川普232張，確認拜登當選總統。

這次暴力衝擊國會事件，造成5死、70傷，包括警察；至少52名暴徒被捕，震驚國際，多數國家譴責暴力事件，民主敵對國家則幸災樂禍。

伊朗總統魯哈尼7日發表電視講話謂此「曝露西方民主的脆弱」，對政教合一落後國家不足論。而新轉入試行全民選舉的俄羅斯外交發言人則謂「美國選舉系統陳舊，不滿足現代民主的標準」。普亭表面上停一屆再連選連任，成為長期總統，大概就是他們的民主標準吧！

至於林鄭月娥謂，香港反送中衝擊立法會由於香港警方克制，一個人也沒死。其實，兩者無法相提並論，一是爭取民主自由，一是破壞民主選舉制。

自華盛頓總統以身作則，開創美國四年一屆民主選舉總統制，限定總統連選任期不逾兩屆，必須和平移交政權於勝選的下任總統。美國是聯邦組成，尊重各州權利，普選總統不依候選人獲得全國總票數的多寡勝出，而依得到各州選舉人票高低定乾坤。

為防止有州作弊，最後還要經參眾兩院聯席會議計票確認總統當選人。最重要的，軍隊不得干預選舉，即便作為三軍統帥的總統亦無能為力。在層層把關設限法制下，美利堅合眾國240多年來除了戰時總統羅斯福外，無人能超越兩屆任期。

這次川普不甘心連任敗選，無端攻擊幾個州選舉造假舞弊，官司敗訴，鼓動川粉暴力衝擊國會，都無法得逞，恰恰說明美國民主選舉制堅不可摧，不容嘲諷貶抑，仍然是設立民主選舉制度國家的榜樣。

川粉進攻國會事件，中國大陸一反常態全程報導，幸災樂禍，甚至想以此對比中國專政優於美國的民主制。有網友說，中國連民選都沒有，怎麼比？回憶中國60年代全國大饑荒，也餓醒許多黨內外知識分子，鄧小平雖未挨餓，也在共產主義美夢中驚個半醒，繼而在十年文革中被鬥得半悟。

鄧小平抓權後，一是拋棄共產主義經濟，摸著石頭過河搞市場經濟，即走資本主義道路；二是企圖改變共產國家專政的終身制，借鑑美國民主總統兩任制，甚至還加上比美國過之的七上八下中央領導年齡進退制。他還擔心江澤民戀棧，新創隔代指定胡錦濤為接班人。

然而，鄧的兩任黨政頭領制到第三代接班人習近平手裡就變了，他不僅打破兩任制，還要復辟毛澤東終身制，黨19大通過及隨後人大蓋橡皮圖章，退下的江胡等都未敢吭一聲。何故？軍隊未能國家化，仍然是黨指揮槍，尚無人敢挑戰手握軍權的習近平，未來走向尚難預測。

中國在共產主義美夢中只出了個半醒半悟的鄧小平，似乎還沒看到有完全醒悟的戈巴契夫與葉爾欽影子，中國走向民主化或將是另一種形式嗎？

美國 中國 川普

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