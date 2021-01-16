易卦顯示 川普會安全下莊…

川普 在這次國會殿堂的川粉暴衝事件，造成五人死亡、多人受傷，受到全國各界指責，受到世界各國嘲笑；從這次事件處理，雖是開國200多年來僅見，但更顯見美國的理性、法治，處理方式比台灣太陽花事件更有高度。

我們一直關注事態的發展，各界的譴責及川普總統的態度，尤其川普對川粉在1月6日的言論起了教唆作用。說「如果你們不拚命奮鬥，國家將不復存在，驅逐弱者，是展現力量的時候了。」”川普吹響了「起義」的號角，只差還沒有發表「討拜登 檄文」。如果能說川普沒事，無人會信，蓋風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。身居總統大位者，應知道這道理。

有謂「善易者不卜」， 意即智者早已綜觀時局了然於胸。惟我們讓易經走出學術的殿堂，讓易經能更生活化的對我們的行止有指導性的作用。作者於11月16日發表在讀者論壇「從易經十卦看川普拜登競選」一文，今再回顧第一卦師卦， 作者斷言川粉的支持，如未妥善處理，川普會有解除職務的風險，今天川普正面臨憲法第25修正案及二次彈劾 解除職務的窘境。第六卦的隨卦，川普退位處理隨興，把2024風雲再起的可能性都毀大半。

目前國會兩黨是否取得共識，讓川普在拜登1月20日就職之前提前下課，可能嗎？作者在國會暴衝事件次日1月7日，從易經的卦象對川普的去留表示關切，提供給同好者參考:

1．對有關國會暴衝事件，川普會面臨彈劾或25號修正案提前解職嗎？得謙卦，三爻動而得坤卦；斷語： 不會。因為高山已向大地低頭的地山謙，這次事件使川普姿態屈於民意，將會有坤卦的厚德載物，逃過這次彈劾。

2．綜觀選後所為，川普會不會提前解職？得否卦，五爻動得晉卦。斷語：不會。不會被提前下課，川普身為商人察言觀色自有一套，易卦直指“否“， 可能還有再發光機會的晋卦。

3．川普在拜登就職前，會不會有大動作干擾? 得萃卦，4爻動為比卦。斷語：有可能。萃卦指觀其所聚，其情可見，君子以除戎器，戒不虞。可見還是要戒備，以防川粉聚集滋事風險。

4．川普會不會被以心理不健康，動用25修正案提前下課？得同人卦，無動爻。斷語：不會。為了療傷止痛，把美國的形象止損，上下同心， 同人於宗，也同人於野，所以內閣不會提前讓川普下課， 以安撫川粉。

5．綜合所有，川普會任職到期滿為止嗎？得復卦，4爻動而為震卦。斷語：會的。出入無疾，朋來無咎，從天道，君子以恐懼修省。自無驚人的舉措。川普應可任滿下台。

綜合五個卦象所示，其實有很大的指導作用，就是川普在國會暴衝事件後，只要姿態放低，反躬自省，這點對川普而言運用自如。美國的內閣及國會的譴責， 會走上形式意義的砲聲隆隆，隨著時間的推移，彈劾一事就會不了了之。至於會不會有其他川普個人的法律追訴，則待下回分解了。所以川粉大可以放心，你的偶像會安全下莊。