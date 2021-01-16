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1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

西來意

白雲飄／洛杉磯

庭前百樹子，祖師西來意，樹子自榮枯，無意無不意。

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政經並行

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