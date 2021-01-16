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1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

國會淪陷

楊遙／聖彼渚

象驢聯席會，川粉誓勤王。

國會驚淪陷，暴徒爭逞強。

廿人遭逮捕，一女已身亡。

認證事中斷，議員紛躲藏。

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