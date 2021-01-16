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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩
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政經並行
陳安利／亞特蘭大
2021-01-16 02:00
美名維和中臺境，
經貿科技損襲侵，
譴責霸權舉世聽，
西點素養戰術評，
兄弟鬩牆爭未停，
軍售武備合作群，
反擊牽制帶挑釁，
坐山觀虎鬥華民。
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台灣前景
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西來意
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