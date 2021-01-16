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1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

政經並行

陳安利／亞特蘭大

美名維和中臺境，

經貿科技損襲侵，

譴責霸權舉世聽，

西點素養戰術評，

兄弟鬩牆爭未停，

軍售武備合作群，

反擊牽制帶挑釁，

坐山觀虎鬥華民。

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