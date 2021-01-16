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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

台灣前景

黃晶萍／聖伯納汀諾

空心菜挖空心思，表面是獨立民主，實質是獨栽媚主，人民是痛苦無助，台海陷戰爭迷霧，前景是末路窮途。

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