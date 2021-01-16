以聯邦重罪嚴辦川普及黨羽

這是美國 民主憲政史上最羞恥的一天，因為它絕不是偶發，而是有組織的由川普 和其黨羽企圖破壞法治，阻斷下任總統就職，有計畫的發動攻占國會山莊，以達到切斷議會認證的程序。貴為美國總統，卻只顧自身權利煽動支持者，分化國家團結，製造社會動盪，與台獨政府無異，如果聯邦相關單位不能公正調查給肇事者予以嚴懲，美國民主法治的精神將從此蕩然無存，還有什麼資格再吹噓民主價值？誠如拜登在任命新司法部長時指出，美國執法單位面對搗毀國會山莊的恐怖分子，和對待抗議對黑人不公的暴亂分子在執法上有截然不同的雙重標準，甚至於多少有放水嫌疑。

更可恥的是，在這次暴亂運動中竟然出現一面中華民國的國旗，蔡英文不是才在美國大選投票前，當民調顯示對川普不利時改口硬拗說，沒有選邊站嗎？如今鐵證如山，難不成是從操弄台版太陽花、港版太陽花到了美版太陽花的幕後藏鏡人，乾脆公然走向前台？還是台獨分子故意要栽贓給中華民國？台灣 難道不再需要拜登政府繼續友台，而如此愚蠢的力舔川普？或許這也證明了所謂民主法治的普世價值，根本不是保障奉公守法的良民，反而是給利益薰心的野心分子奪權的最好藉口！

四年前靠打著美國再次偉大的謊言，「偷取」到總統大位的川普，一直以來花言巧語把美國的失敗，歸罪於別人的錯，也因此麻醉騙取了一群正如福斯電視台新聞評論所說的失敗、無知而又愚蠢的偏激分子，更可笑是尤其以台灣川粉為最。

台獨政府毫不吝嗇的配合川普要求，把號稱是護國神山的台積電推來美國設廠，證明台獨政府根本只在乎自己的政權，毫不關心台灣的命根子，更何況這個台灣人滿口引以為傲的台積電，竟然也都是先後由幾個在台獨分子口中的的「中國人」所設立的，難怪蔡英文要刻意避開「中國人」的功勞，寧可去參加媽祖出巡，也不願意出席竹科40周年大會，把終身成就獎搬給最聽話的張忠謀。

縱觀這次參與暴亂的川普支持者中，有不少是白人至上主義的激進分子，不但事先做好暴動準備自行攜帶了頭盔、防毒面具，還暗藏了槍械、炸彈、辣椒噴霧器等攻擊性武器，暴民中參雜著知法犯法的共和黨各州州議員來壯聲勢，甚至數名聯邦參議員、小唐納德川普、前紐約市長朱利安尼也都明裡暗裡的參有一腳，這些人膽大妄為踐踏民主制度，也證明了美式民主根本是漏洞百出標準不一，尤其每四年一次的選舉真是勞民傷財，製造社會對立，政客們為了討好選民四年內其實也做不了什麼重大改革，國家大政上沒有延續性且浪費資源，外交上則毫無誠信可言，前朝締結的條約說廢就廢，民主政治變成賴皮政治。

特立獨行毫無政治素養的川普丟人現眼，內政外交一無是處，中美貿易戰四年下來反而造成貿易逆差創下14年來新高，司法當局必須以聯邦重罪嚴懲川普及黨羽，也該好好虛心檢討美式民主法治的缺失！