川普的狂妄與蔡英文的獨裁

美國 本次大選，狂妄自負的川普 ，本已把連任總統寶座視為囊中物。但由於對美國疫情的忽視，不尊重專業及不作為，致疫情不斷擴大，確診與死亡數都高居世界笫一，到了選前數月，選情逆轉。

筆者由於健康原因回台灣 醫療，卻發現民進黨其控制的媒體與網軍，瘋狂的捧川普而貶拜登，成為亞洲唯一的川粉國家。蔡英文為了助選川普，竟於選前私下允許進口美國萊豬，不經立院討論，逕以行政命令公布自2021年1月1日開始進口。這是民進黨上下數年前誓死反對的政策，如今為了助選川普，昨是今非，不顧人民健康的作為已引起全民反抗。

民進於川普任內。接受了11次150億美元高價軍售。美國視台灣為次殖民地，還把台灣當成過時武器提款機，予取予求，被掏空的卻是台灣國庫與人民。台灣如此舔美，最近換來的卻是輸美輪胎被課最高的反傾銷稅。

美國大選去年11月3日投票，有些州經多次計票，拜登終以306張選舉人票對川普的232選舉人票，贏得大選。勝負雙方都創造了美國大選歷史上的最高票數。川普獲得7500多萬票。這已超過了歐巴馬的勝選票數，這也是他不願認輸的主要原因。他不相信拜登能得8000多萬票，但真正的原因不是拜登有多高明，而是討厭他的人比捧他的人更多。川普是個自負不肯認輸的人，他窮盡一切法律行動想推翻選局，但均告失敗，他甚至想攻擊伊朗造成戰時總統，也遭到群僚反對。

1月6日是美國國會確認新總統勝選的大日子。自私狂妄耍賴的川普，在推特上號召百萬川粉在這一天到首都來遊行抗議國會的認證，意圖阻止拜登獲國會認證。他的號召煽動，造成大批暴民衝破警察阻止，攻入國會大廈，破壞、搶掠公物，並造成五人死亡、多人受傷。所幸議員被安全撤離，參院議長（副總統）急召國民兵入內驅離暴民。國會才能連夜開會，完成了確認拜登當選的法定程序。

川普詭計並未得逞，但他的煽動造成200年來國會首次被暴民攻佔破壞的紀錄，成為國會最黑暗的一天，也讓全世界看到了美國可恥面。所幸美國的司法與國會還能保持獨立。一個瘋狂自私的總統還不能為所欲為。由於他說謊成性，論事毫無根據，推特與主要網路都已永遠關閉了他的帳號，且已成為美國歷史上首位二度被彈劾的總統。

台灣看了這一幕似曾相識又好生熟悉的場景，卻反應奇特。數年前太陽花暴力攻占立法院、毀損公物長達24天，民進黨大力支持，並把他們捧為英雄。當時院長王金平竟然不願動用警察權驅離暴民。多數議席的國民黨有這種院長，不敗也難。前年香港暴民攻入公署，燒殺搶掠。民進黨隔海大力聲援支持。如今美國國會被暴民攻佔，民進黨卻噤若寒蟬，僅由外交部長表示遣憾二字。讓人難解遺憾的真意。是遺憾美國暴民不如太陽花，還是遺憾川普沒有翻盤成功？

蔡英文的說謊功力與川普相比不遑多讓。口口聲聲奢言民主自由、謙卑再謙卑。不到一年就露出她專權獨裁的真面目。她先把行政機關變成東廠打手。再把立法院當成她的投票部隊。又讓涉案累累的陳菊掌控監察院。再毫不避嫌的任表姐夫做最高行政法院院長。她把大法官會議也變成緣色團體。她更關掉批評她的中天電視台。今天在台灣，她除了不敢宣布獨立外，已是專斷獨裁，為所欲為，笑罵由人了。