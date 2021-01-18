擁川鐵粉1月6日，先在華盛頓紀念碑前會師，聆聽川普 的煽動演說。接著往國會大樓前進。他們舉著美國 國旗，邦聯旗及擁川標語、戴挺川帽。隨後衝破警衞防線，強入國會殿堂。有人坐在眾院及參院主席位上。在當晚準備投票確認拜登及賀錦麗當選的國會議員，倉惶落跑到安全地方。警方在六小時後終於驅散所有入侵者。

參眾議員在7日凌晨，終於確定拜登、賀錦麗兩人得306張選舉人票，川普、潘斯只得232張。至此川普不得不認輸。

當晩暴動只見白人參與。南加華人雖參加遊行，揮舞中華民國國旗，幸好沒有參加暴力行動。此時，川普全家卻在白宮附近全程觀看。全世界的人都不敢相信，美國居然會發生暴民占據國會的醜劇，還造成五人死亡，包含一名警員。

川普這下真的闖了大禍，全國輿論齊起攻擊，要求內閣及副總統引用憲法第25修正案，馬上罷免川普。眾議院也計畫第二次彈劾川普。如果成功，川普東山再起的機會就完了。他還可能吃上官司，或甚至坐牢。

川普這樣個性很倔強的人，在商場上屢敗屢戰，終於建立了他幾十億的商業帝國。2016年，他以讓美國再度偉大（Make America Great Again)口號贏得大位。上位後作風强悍，順我者昌，逆我者亡。內政外交都是如此，歐洲各國領袖敢怒不敢言。

川普政治帝國再連續四年，本應無問題。然而在2020庚子年初，新冠肺炎在中國 武漢爆發。兩個月內，迅速席捲美國及全球，川普沒有採取適當措施，反而一直推責給中國，並稱其為中國病毒。如今美國已有2300萬人得病，38萬人死亡。而且瘟疫導致經濟衰退，幾百萬人失業，天怒人怨。

很不幸，這兩年來，又發生數起非裔美人被白人警察過度執法而死，全國新民權運動風起雲湧。川普對暴力執法，處理不夠，甚至當極右派計畫綁架某位女州長，川普竟附和説，把她關起來（Lock her up)。種種行為，讓人懷疑他是極右白人至上主義者。

然而川普2020年選舉畢竟得了7600萬普選票。所以他不認輸。反而堅稱民主黨選舉舞弊，偷了他連任總統大位。這又顯示他慣於歸罪他人，從不認錯的個性。連帶他的支持者，也都被洗腦，認為川普並沒有真正敗選。這就是這次川粉霸力攻占國會的主因。

川普總統四年來對企業及個人減稅，嚴禁非法移民，對中國採取強硬作風，施行貿易及科技制裁，的確大快人心。但是殺人一千，自傷八百，是否真正划算? 這次居然有1200多家企業首腦聯名要求他下台。可見他己利不利人的作風，並不符合普世價值。川普退出巴黎協定及世界衞生組織，都不是明智之舉。要美國偉大，並不是靠把他國踩在腳底下，或一枝獨秀，別人死活都不管。現代的世界領導人必須要有全球觀。只有大家合作，才能真正造福人類。只有胸懷世界，眼觀寰宇的人，才能真正領導美國，及世界各國，重新讓美國再偉大。