為何美國分裂 是歷史的必然？

1月6日，民眾占領國會事件震驚全世界。有人說這是美國 民主的終結，有人說美國民主有很強的自我修復能力，甚至說這正體現了美國民主。我認為這是美國分裂的分水嶺，是美國走向衰落的里程碑。

這個衝突的根源是思想激烈對立。平等自由是美國社會的核心價值，無論民主黨 或共和黨 都不敢違逆，但實現平等的方式卻有根本分歧。共和黨提倡減少政府對社會的干預來保障社會平等，以及守護基督教傳統教義，如反對婦女墮胎、反對同性結婚、反對大麻合法化等，姑且稱之為「共和黨思想」。

民主黨則追求通過政府干預來保證社會成員平等，以及提倡更大的個人自由和權利，如全民健保、免費上大學、支持婦女墮胎、支持同性結婚等，姑且稱之為「民主黨思想」。這兩種思想完全對立、不可調和，因此衝突是必然和持續的。

這兩種思想衝突激化始於1970年代，但近20年表現得愈加突出。本次選舉共和黨川普得票和民主黨拜登得票相近，兩黨在參、眾兩院席數相近，就是兩種思想勢均力敵的具體表現。追溯到小布希和高爾、喜萊莉和川普的總統競選，都表現出這種趨勢。

但民主黨思想擴張是必然的，因為其堅持的思想是時代潮流，符合多數年輕人思潮。美國思想的核心是平等、自由。所謂民主只是實現平等的一種表現，美國教育體系也一直圍繞著這個核心，造就一代代追求平等自由的年輕人，形成一個個以此為核心理念的媒體。

而當個體追求平等自由時，國家、民族的認同、傳統道德的約束就必然弱化，民主黨主張的許多政策就是具體表現，同時傳統資本主義必然形成經濟上貧富差距，科技進步和全球化必然造成發達國家多數年輕人經濟機會減少，他們渴望國家政府進行干預，來保證他們的平等。

為什麼以前這兩種思想的衝突沒有這麼激烈？那是因為基督教形成思想道德的制約，美國的開創者就是逃避宗教迫害的清教徒，追求平等自由是在遵守基督教傳統教義的平等自由，當民主黨思想壯大到威脅或已撼動共和黨思想時，衝突就出現了。

但共和黨思想的衰弱是必然。因為隨著平等自由思想擴張，必然侵犯到宗教所提倡的道德教義，這個過程雖然漫長，但臨界點已到來。追求平等自由必然就會要求接納移民，而移民持續增加、非基督教思想蔓延，基督教徒數量比例持續減少，支持共和黨的人數比例就下降，這就是大都會地區，民主黨遠勝共和黨的最主要原因。

有人說，中西部地區許多人支持川普，是因這些人受教育程度低、經濟收入低，而川普的政策將會改善他們的生活狀況。我認為這說法不成立。因為川普執政後，這些地區收入並沒有顯著提高，特別是近期新冠疫情在這些地方肆虐，經濟受重創，而且民主黨政策更傾向於保護低收入者。

為什麼還有這麼多人支持川普？因為這些地區是基督徒最集中地區、是受移民影響最少地區，他們認為川普最可能守護他們的信仰，川普主政後旗幟鮮明的言論、對主流媒體抑制、以及大法官的任命，都符合他們的理想。為了信仰可容忍經濟暫時困難，為了信仰可容忍川普胡言亂語，甚至胡作非為，為了信仰將會做更多的鬥爭。

隨著民主黨完全執政，共和黨思想堅持者的抗爭將更激烈，因為他們發現勝利的希望日漸渺茫，即使未來共和黨再次執政，再也不可能出現一個像川普一樣符合他們思想理念的領袖。

更何況，在平等自由思想持續灌溉下，一個愈來愈像共產黨的極左派還在成長壯大，必將露出獠牙。這種衝突是無法調和的，所以說美國分裂是歷史的必然，因為只有分裂成諸多碎塊，才能在小區域實現政治經濟思想上相對的平等自由，歐洲的分裂史就是鐵證，這就是平等自由思想的代價。願上帝保佑美國！