中共有何資格 嘲諷美國暴亂

美國 國會暴亂讓中共 見獵心喜，嘲笑美國民主掀去了最後一片遮羞布。現在不妨讓世人比較美、共「國會」的不同本質。

一，美國國會暴亂根本原因是川粉不認同選舉結果，至少代表美國人人有選舉權的「全民政治」。請問中國人民有此基本人權嗎？中共「國會議員」(人大代表)如何產生，請問他們能代表廣大人民嗎？

二，中共「人大」該是清一色共產黨員吧？世人能想像美國國會清一色是共和黨員或民主黨員嗎？封建獨裁宰制全民、一手遮天莫此為甚。

三，美國國會暴亂時議員們正依據選舉人票認證正副總統當選人。中共人大卻是如假包換的「橡皮圖章」，人大代表只會閉上眼背書少數常委黑箱作業「內部推舉」的終身制皇帝。14億人口的大國領導人竟未經「共和國人民」同意，就拍板定案。視人民為何物？還算是「人民的」共和國？

四，中共「國會」秉承上意炮製所謂「港版國安法」，目的是粗暴打壓及嚴厲箝制港人基本政治權利及言論自由。美國國會暴亂卻是人民基於主觀不滿挺身而出，強烈抗拒自由選舉的結果。兩種抗爭原因、動機、目標，完全無法攀比，根本不在一個檔次。

五，美國國會暴亂分子遲早被法律制裁。但中共所謂「依法行政」卻是在香港以政權機器悍然撕毀國際條約，全力封殺基本人權，在大陸以獨裁暴力恣意阻擋絡繹於途的「上訪哀民」，使他們根本難觸及「國會」伸冤。

六，美國人民直搗黃龍衝撞國會，迅速被法律為依歸的依法行政清除。但中國人民對「國會」卻極度陌生遙不可及，這個國會根本就不是人民的國會，而是「皇帝」的「御用圖章」。

這場美國國會暴亂根本不應也不必發生。直到現在，世人才知道川普 多麼渴望連任，不擇手段的極度欲望簡直到了歇斯底里可怕地步。他的商人性格凸顯對政治太不敏感，以致垂手可得的連任竟眼睜睜看著它飛走，如今他可能面對「煽動叛亂」罪名而遭二次彈劾。

川普敗選主因是抗疫不力，他把罪責轉嫁給「病毒輸出共和國」中共，選舉策略沒有錯，奈何不敢下猛藥與中共斷交，連串反中共政策最終功虧一簣。如今只能面對國會暴亂的骨牌效應，宣告川普政治生命走到盡頭，東山再起的希望注定落空。

川普只是「防疫」不稱職，「反共」卻很稱職，防疫敗筆已足以構成不稱職要件，落選也成為必然。睿智的機制促成民主國家政權能平穩過渡，也是國家長治久安的堅強保證。

反觀獨裁政權中共，注定必然是歷史長河中另一個定期改朝換代的封建政權而已。人大本質根本不在「為人民服務」，徹頭徹尾「為中共獨裁政權服務」。請問中共有什麼顏面譏諷美國國會暴亂？中共自己虛弱不堪的政治體質，反而嘲弄民主大國少數人自由集結的突發抗爭，不自掂量斤兩的荒唐反應，令有識之士偷笑。