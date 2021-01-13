川普成了遺臭萬年的總統

美國 國會1月6日舉行聯席會，是認證總統大選結果的最後一個程序，其實只是形式上程序。誰知這一天成為美國歷史最黒暗、最醜陋、最罪惡的一天，國會被自己民眾攻占是美國200多年來首次。

去年12月14日選舉人團投票結果，已證實大選中拜登 贏得306張選舉人票，川普 只拿到232張選舉人票，毫無疑問川普已輸掉大選。川普卻從不認輸，一直在推特和公開場合聲稱「我贏了，民主黨偷走了選舉」的謊言，不肯認輸。

選後至今已兩個多月，川普不斷煽動、編織謊言、蠱惑群眾，尤其是那一撮川粉；甚至在6日早上，川普在廣場上對幾萬名川粉極盡煽動，還說「我也會和你們一起去國會」。他講話結束後，回到白宮看電視直播，還暗自竊喜高興。

大凡歷史上所有當家的人不會主動閙事，凡是會鬧事者必然有不可告人的深層秘密和陰謀。如中國大陸55年前發生「文化大革命」，所謂「造反有理」，也是當家的領導人親自主持和發動，把整個社會弄得天翻地覆。今天的川普也有著深層的不可告人的陰謀才煽動「起義」(insurrection)。

因為川普選舉不能輸、不可輸，他有無數官司纏身，落選結果會使他身敗名裂，所有醜聞髒事都會暴露全世界人民面前，而且難逃法網。

川普煽動的所謂起義，暴徒們對美國神聖殿堂造成極端惡劣的影響和破壞，他是罪魁禍首。當天拜登發表嚴正譴責聲明後，川普才勉強用錄影向川粉喊回家(go home)。第二天川普的閣員運輸部長、教育部長紛紛辭職；部分共和黨議員譴責，國務卿龐培歐說這是一場暴亂，共和黨參院領袖麥康諾說，這是一場沒有成功的政變。

川普是邪教(cult)教主，這場無恥表演連續兩個多月，6日發展到極點，徹底暴露川普無知、無能、無法、無恥。他發起的暴動讓美國在全世界面前喪失了自由、民主的領導角色。

拜登7日第二次電視講話說，「這是國內的恐怖分子所作所為」，川普深知已弄巧成拙，國會正討論他的去留，而社會也強烈反應後，川普才在錄影中承認政府會正常移交，正是中國人俗諺說的「遺臭萬年、不作不死」。