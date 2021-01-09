國恥日：川普政變未遂 國會蒙塵

過了2020年，總以為大選底定、加上疫苗源源供應，2021年應是否極泰來，美國 重新踏上康莊大道的復甦年。誰知國會清點選舉人票的例行公事，引來大批川粉；經過川普 親臨「誓師」，包圍國會大廈，居然在維安似毫準備下民眾衝破窗門，進入正在辯論的參眾兩院殿堂。

暴民不但洗劫一些議員辦公室，還大搖大擺坐上議長席或辦公桌拍照「留念」，害得主持會議的副總統潘斯和議員們全部撤離；幸虧職員們沒忘記帶走各州選舉人票和結果證書，否則落在亂民手中，可能被付諸一炬，後果不堪設想。

筆者在華府幾乎一甲子，回憶即使反越戰及水門案最高潮時，從沒有見過國會如此遭侵犯。歷史記載，只有1814年英軍焚城時和白宮同遭此噩運。這個號稱歷史上最偉大的超強民主國，終於在全世界前出了洋相。筆者前此曾屢以「香蕉共和國」比喻川普政權，今逢學人丘大哥傳來「紅頸共和國」(Redneck Republic)一詞，似更貼切。

川普闖下滔天大禍，還躲在白宮，面對電視機洋洋得意。外面華府特區市長下令傍晚6時後宵禁；而總統當選人拜登也上全國電視網，嚴詞呼籲川普出面禁止暴行，川普才勉強叫他「親愛的」支持者回家，但還繼續堅持說他的「選舉大勝」給人偷走了。

國會大廈在清場後於6日晚上8時復會。本來各關鍵州都有挺川普的議員反對，也因這場暴動使他們重新考慮，只有亞利桑納、賓州被質疑，全部過程拖到次日凌晨4時，確認拜登當選。

這次空前的「國難」後果影響深遠。首先，以前對川普忠心耿耿的潘斯，因不願越過紅線，堅拒川普要他在開票時作不合法的一手遮天、獨行獨斷、扭轉乾坤的要求，而致兩人關係破裂。

其次，以前對川普還存一線希望的議員和政界領袖，深怕他在剩下十餘天任期還做些什麼更不可思議、傷天害理的事(例如掀起國際戰事)，以達到藉題留任的目的，都紛紛要他立即下台。但引用憲法第25修正案(副總統及多數內閣閣員宣告總統已不適任)，或國會再次彈劾都頗費時日，不切實際。

似乎可能誘使川普自動辭職的條件，是讓繼任十天的代理總統潘斯承諾，給他預先的特赦豁免，使他不必為下台後面臨聯邦法律控告，以及可否「自赦」擔憂。不過，很多人認為這樣太便宜川普了。有人建議較可行辦法，是設法將川普有效隔離，一切事項由副總統代行。這個做法形同軟禁，如何合法進行，是個挑戰。

同時，川普的下屬及閣員，包括一向支持川普的教育部 長狄佛斯、華裔運輸部長趙小蘭紛紛求去，以示畫清界限，他們大概不願介入第25修正案漩渦。

這次暴動早有預警，川普也揚言將很「狂野」。但國會維安毫無準備，部分警衛甚至打開鐵欄讓暴民通過，和屢次非裔人士遊行請願都有千百軍警嚴陣以待，有天壤之別，因此引起很多人對「黑白分明」的執法不滿，必將成新年度國會特設委員會討論主題。國會警察局長和參眾兩院糾儀長在參院多數黨領袖舒默揚言要撤職查辦警告下，已自動辭職。

美國民主政體觀念和實踐上都有一些問題，如今暴露無遺。基本問題是出在一般選民有限的教育、智慧和視野。很多人自認有宗教信仰，但言行和真正「信望愛」精神相去甚遠，才選出一個不可想像的昏君，貽笑大方。加上短視政客們個人野心慫恿，這四年的美國分歧和遺害，將是嚴重、長遠和不易彌補的。