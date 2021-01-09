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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

美國民主黑雲壓城 城不摧

薛偉（紐約）

1月6日是美國民主245年以來最黑暗的一天。來自全美各地大批響應川普號召、向國會山莊進軍的支持者，或衝撞或破壞或攀緣闖入國會，爆發令全世界瞠目結舌的嚴重騷亂。一名女子遭擊斃，三人送醫不治，另有52人被捕，這是國會大廈自1814年遭英軍攻擊後，首度被攻陷。

當時主持聯席會的副總統潘斯為捍衛民主程序，動用權限召國民兵平亂。僅僅四小時內，恢復國會秩序，川普也號召支持群眾和平回家，使這一場驚險緊張的鬧劇終於落幕。

四年前，川普就任總統，我曾經以「橫空出世，一聲驚雷」大勢歌頌。四年來，川普的政績也的確滿足支持者期待，透過減稅和雙邊主義貿易談判，使美國在疫情前經濟表現優異，外交上，不論支持以色列抵禦伊朗，或協助台灣力抗中共，都可說是川普的政績，可圈可點。

特別是對中共毫不妥協的鬥爭精神，更令中國大陸民運人士稱讚，美國有這麼多人甘願為他披肝瀝膽，不是沒有原因。但川普對疫情控制的輕視，和對民主制度的傷害，尢其在大選後頑固表現，卻連共和黨原本支持者都難以忍受。面對美國民主史上最黑暗的一天，川普應擔當的歷史責任，美國選民自有公斷。

大選期間，最卯足全力煽風點火的是中共和它的美國暴力主義同路人，他們唯恐天下不亂，巴不得美國分裂內戰，利用各種媒體製造蠱惑人心的謠言，化身為川粉和拜粉，兩面挑唆，與中共裡應外合，矇騙一些正義群眾，圖謀流血革命和政變，現在又是幸災樂禍挖苦嘲諷，對華盛頓特區的暴亂，他們負有不可推卸的責任！

試問，如果中國大陸有大隊人馬敢於衝擊人民大會堂和中南海，將是怎樣一幅成千上萬人頭落地的血腥景象？

寒流亂美，美國不亂；黑雲壓城，城未摧毀。筆者始終不渝地堅信美國的民主制度，美國人民的民主素養，翻開這一頁歷史巨著的篇章，嶄新的史詩又會繼續書寫，太陽依舊從東方升起，光明的一天又即將到來。

美國 川普 中共

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