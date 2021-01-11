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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

步向新歲月 中國腳踏實地前進

何健行／洛杉磯

新年到，恭喜！恭喜！若問有何可喜？筆者奉上三樣可喜：

第一，美國改朝換代，由拜登上任總統。從此美國人民不再要為無所適從而焦慮，身為華裔的我們，無須再要因仇視中國者主政，而為安全感徬徨。

第二，一年來四面埋伏，彼此受隨時要命的疫菌包圍，今天大家仍能僥倖存在，互相見面，當屬可喜；加上目前殺菌疫苗，數種經已啟用，即使世界人口最多的中國，也能研發出頂尖疫苗，使14億國民生命有所保障，兼可濟世，當屬可喜。

第三，經過歷時七年執著，中國終於改變態度，願意和歐盟妥協，與27個成員國建立貿易盟約。內容包括，投資：中國不可強求技術轉移；勞動方面：中國必須按照國際規例施行，甚至牽連到別處，亦不能強迫勞動等問題。中國原視為恕難如命之約束，今次均能一一接受，足見北京官方已顯露嶄新善意，願與國際規律接軌；一點突破，萬象綻開，可謂大喜。

艱難乃造物對人類的試煉，使弱者退後，強者更向前行，向以迎難而上的中國怎能卻步？據筆者彙集友儕意見所得，面臨當今非常時期，中國該考慮以下三點措施：

一 ，貧窮小國，遍施疫苗。中國疫苗既然通過三期安全試驗獲上市，基於人類命運共同體原則，中國應對財政困難之弱勢國家宣布，可免費獲得疫苗，其他國家，則按照成本價收取。以此公道舉動貼近衆生，當勝於千言萬語，世人自然心悅誠服。

二，異議人士，理應無罪。過去部分關懷政治之異議人士，有些由於言行過於戇直，引致觸犯法例而被囚禁，然而其出發點多為指望除舊更新，以遂愛國利民之念，目的與執法者之護法保民信念相同，只差別在立場不同，造成認知各異而已；念在其存心可鑒，理應釋放，以彰大國風範，說服人心。

平心而論，能放下名利恆產，不顧個人安危，挺身作為諫諍或反對派者，當局如能虛心加以體諒，接納其枵腹從公壯志，另立特別機構容納，使其能盡情發洩胸中塊壘有所，而從中取納另一角度提出改革之方，滙集成治國新意，以供有關部門參考，例如設置評議委員會、民意論壇等，既能化阻力為助力，更可留住多方智慧，不致楚材晉用；正如孔子所說三人同行，必有我師，擇其善者從之，惡者去之。有何不可？

同理，對待港、疆、藏、台等民意亦然，歴盡刧難兄弟在，相逢一笑泯恩仇，何須相煎之有？家和方可禦外侮，尤其面對此新世局為然。

三，改變心魔，世界欽佩。當下中國已從舊制度中蛻變而出，然而不少世人仍對共產二字深存恐懼，抱敬而遠之態度；何妨採取較可親稱謂，例如用「共榮主義」代替共產，除可消去他人心魔，更能代表中國之大同世界立心。

這不是低頭，是顯示為民前鋒意旨，他人儘管要求面子，而我們需要的是裡子，腳踏實地，循步漸進，不樹敵、不自傲，才是今日中國所需。

回首過去40年，中國之所以能崛起，均賴於能避免戰爭，今後保持昇平歲月，絕不可再被捲入鄰國戰場，方可自保；尤其遭逢外間脫軌挑釁，皆應冷靜面對，以避戰禍陷阱。面對新的世局開展，謹以獻曝之忱進言，幸望有以思之。

中國 疫苗 美國

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