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拋棄疫苗疑慮 讓科學說話

王美／洛杉磯

在全球近9000萬新冠肺炎確診中，美國占了四分之一，死亡人數接近36萬；不僅老年人、一線工作人員風險高，年輕人感染率也不斷上升，為遏制COVID-19大流行及降低對醫療、經濟和社會造成災難，對疫苗的需求越來越迫切。

聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)曾承諾，在今年6月底前為3億3070萬名美國人完成疫苗接種。依照這個目標，每天至少得有300萬人接種疫苗，實際上去年12月已配送1400萬劑新冠疫苗，但截止年底僅有260萬人施打完第一劑疫苗。進度嚴重落後，大眾接種完成可能需耗時數年。國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，雖說新冠疫苗展開接種三周以來，注射人數不理想，但他估計全國很快就會達到每天接種至少100萬劑，但仍亟需改進。

即使各地不斷傳出疫情升高、醫院病床設備及人員不足、殯葬人員來不及為死者下葬等嚴重問題，美國還是有人不相信新冠肺炎，全美還有15個州不強制戴口罩或偶爾需要才帶，真是不可思議！也有為數不少的人懷疑新冠疫苗的安全性及有效性，顧慮接種後有過敏反應，不願意接種，讓已經不平靜的社會更形紛擾。值得警惕的是，佛奇還提出警告，未來幾周病例可能大增。

因此筆者希冀藉著提出《新英格蘭醫學雜誌期刊》於2020年12月31日發表的「Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine」來喚起大眾注意。實驗由輝瑞公司負責試驗設計和實施、數據收集、數據分析、數據解讀和文稿撰寫；BioNTech負責生產BNT162b2臨床試驗材料，並參與數據解讀和文稿撰寫；全部試驗數據均可查看，他們保證試驗的準確性和完整性。

這項實驗共計4萬3548參與者被隨機分組，有4萬3448例接受注射，其中2萬1720例注射BNT162b2，2萬1728例注射安慰劑。BNT162b2組8例參與者，和安慰劑組162例參與者，發生了接種第二劑至少七日後發病的COVID-19；BNT162b2預防COVID-19的有效率為95%。

在根據年齡、性別、人種、族群、身體質量指數等各組中，均觀察到相似的疫苗有效率（一般為90%～100%）。在接種第一劑後發生的十例重症COVID-19中，九例發生於安慰劑組，一例發生於BNT162b2組。BNT162b2的安全性特徵包括：短期的輕度至中度注射部位疼痛、疲勞和頭痛。疫苗組和安慰劑組的嚴重不良事件，發生率均較低且相似。同時亦評估了間隔21天肌內，注射兩劑30 μg BNT162b2的安全性和有效性，並與安慰劑進行比較。

《新英格蘭醫學雜誌期刊》該文所載實驗室數據意義重大，嚴格證明了BNT162b2COVID-19 mRNA疫苗的安全性和有效性，並證明僅需要病毒基因序列，即可啟動研發工作的RNA疫苗，是抵禦COVID-19大流行和其他傳染病暴發的重要新工具，與其他公共衛生措施一起，有助於減少因COVID-19全球傳播造成的健康、生命，以及經濟和社會福祉的毀滅性損失。

因此，吾人應該強調：「相信科學，讓數據說話。」(本文參考《新英格蘭醫學雜誌期刊》及《NEJM醫學前沿》)

疫苗 美國 新英格蘭

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