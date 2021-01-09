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萊豬上台
黃晶萍／聖伯納汀諾
2021-01-09 02:00
一元復始萊豬上台，廣大人民感到悲哀，
民進黨
不顧民反對，硬推萊豬炒空心菜。
民進黨
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無論被罷黜或彈劾 川普2024年難再選
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彈劾難在參院通過 川普將賴到底不辭職
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