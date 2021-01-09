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狂熱教徒需對疫情擴散負責

薛永康／洛杉磯

加州及全美新冠疫情，自入冬以來日益嚴重，每日確診及死亡人數皆破紀錄。急診室內人滿為患，醫護人員精疲力盡。由於聖誕節及新年大批民眾返家、旅行、聚眾、狂歡，1月將是防疫專家佛奇醫師所謂的「黑暗冬季」(Dark Winter)，由於民眾不聽忠言、我行我素、淡化病毒，造成疫情不可收拾的現況。

在加州，紐森州長下令關閉會使病毒傳播的餐飲及一般服務業，使一些業者及不服隔離指令的民眾不滿，引發要罷免他的風潮。洛城警方則不遺餘力掃蕩地下派對舞會，逮捕數百人；同時，醫療專家苦口婆心要求民眾居家避疫，不要在節日旅行及聚會，以免病毒傳播更快。

在南加的教堂、寺廟、清真寺以及其它的宗教場所，大多依照規定關閉。禱告、誦經及信徒互動皆在線上舉行，或讓信眾在室外停車場留在車內聆聽佈道。因有前車之鑑：2020年全美在復活節的宗教聚會後，引發的確診及死亡率驚人。

即使如此，仍有宗教領袖或是唱聖詩的領導人鼓勵信眾參與大型宗教活動，除了不戴口罩外，人擠人、大聲歡呼、歌唱；只需要幾位帶菌者「口沫橫飛」、「摩肩接踵」，沒有被口罩的阻擋下，病毒一傳十 十傳百！把這些狂熱教徒們比喻為「超級的病毒傳播群」(Super Spreaders)也不為過，實為「超級」的自私行為！

教徒之間互相傳染得病是咎由自取，但不應該把得到的病毒傳給家人、耆老、朋友、同事及其它無辜民眾，同時增加了第一線上防疫人員的辛勞，這些教徒除了「自私」外，盲從「無知」相信聚會主持人或是宗教領袖的「誤導」：宗教自由無限制，新冠病毒不可怕，救世主會保護他們。

取締洛城地下舞會是正確的防疫作法，紐森州長也必須出面譴責，阻止荒謬的聚眾宗教活動。狂熱的宗教領袖及教徒為了自己的宗教自由，忽視他人安危實不足取，必須處以重罰及對疫情的擴散負責。

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