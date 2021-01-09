望之不似人君 誰偷走了美國

川普 居大位，「望之不似人君」，語出孟子見梁襄王後對弟子說，意即看上去不像個國君。 2021年1月6日國會追認選舉人票，宣布拜登接任總統。雖然川普小動作不斷，之前有說宣布戒嚴令，有說製造國際糾紛，有在內部糾結川粉再提告或在認證選舉人票當日，提議干擾程序等等選後迄今雜音沒消停。

川普已經擔任四年總統，這是選舉人制度在2016年吃了喜萊莉的選票，與其說拜登偷了川普的選票，不如說川普在2016年靠著過時的選舉人制度，偷了美國 四年。看看川普口中的好朋友金正恩、習大大，他羨慕的其實是共產極權的元首終身制，或對俄國普亭的總統、總理輪流當。川普有說過那些民主國家的元首是他的好朋友嗎？

國家機器在他的掌握下毀譽參半， 美國在世界舉足輕重的領袖地位也已經糟蹋得差不多，川普口中的讓「美國再次偉大」，但美國的Pew Research Center在2020年的6月到8月間，對13個國家進行民調，對美國持負面看法的德國有70%、法國67%、 瑞典65%、英國56%、日本54%等12個國家，對美國負評的都在日本之上， 唯有韓國對美國有59% 的正面看法，當然台灣不在調查之列，不然應該也是跟韓國一樣。有人說是商人本色重利輕義，以川普破產 六次來貶低商人有重義本質者，我們期期以為不可。

川普主張在這「末疫情」期間， 對國會通過的每人美金600元認為少得荒謬，是為可恥，應加發到2000元紓困才是正道。這中間我們沒有看到國家預算如何安排，也不知道國家財政政策與貨幣政策間的對話。我們固然支持紓困於民，但川普以破產為經商之道的人，我們不放心他即興式的主張，即便我們不相信美國會有破產疑慮， 但要問美國的金融紀律在那裡？

川普是一心追求歷史定位的總統，川普希望他的頭像也能放在南達科達州總統石像國家紀念公園；希望有機場以他命名。但是在疫情爆發到總統選舉結束的期間；固然川普有素人可愛的一面，素人政治不會油條官僚，滑頭鄉愿，面面俱到。但國家機器畢竟不是幫派角頭，順我者昌、逆我者滾。像川普這樣的商人我行我素，四年的任期也沒有培養出政治的專業素養，結果在華府是政不通人不和，川普對國防授權法案的否決在新年前後，就被眾議院以322：87及參議院以81：13兩黨聯手推翻。

這樣一個不尊重美國民主風範，不尊重選舉結果，不尊重美國在世界舞台的領袖地位，不尊重政治是一種專業的態度，不尊重國家機器是一個專業分工職能的體系，不尊重疫情專家對COVID-19專業判斷，造成無辜傷亡而居世界第一，不尊重總統有特赦權使用而濫用赦免近親，不尊重國際法對黑水保全違反人權殺害無辜人民加以特赦。凡此種種，川普在這樣的氛圍，何德何能可以追求正面的歷史定位？

川普總統在這臨別之際，已望之不似人君，無法為素人政治留下可供追念的典範。