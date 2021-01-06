過去半世紀，台灣 在國民黨統治下好比據海為王，中共無力進剿，也只好眼開眼閉。今日民進黨 政府要搞獨立建國，好比改「王」為「皇」，中共肯定會有強烈反應。民進黨政府也很清楚，沒有美日撐腰，「台獨」不可能有生存機會。開放萊豬、核食表面上像是民進黨政府對美日集團的投名狀；背後可能是另一個不可告人的故事。

越戰高潮時，美軍曾大力扶助寮國的苗族人，以求以夷制夷，其實美國 只是利用苗族人為棋子而已，所以越戰結束後，美國也棄之而去。今日美國如果要考慮接受台灣的投名狀(就算只是當棋子)，就要考慮以下幾點戰略計算。

兩岸同文同種，又近在咫尺，而且一大一小，一強一弱不成比例；一旦「時不利兮無奈何」之時，台軍不可能會如以色列人那樣，以一把掃帚來拚命；美國也不會把最先進武器賣與台灣，深怕有一天會落到大陸手上。

其次，南海的戰略地位對中國是可有可無，且處於戰略劣勢；對美國卻是不可退讓，且處於優勢。相反的，台灣的戰略地位，對美國是可有可無，且處於戰略劣勢；對中國卻是不可退讓，且處於優勢。美國可以容忍俄羅斯吞併克里米亞，就是基於同樣道理。

越戰十年，美國投下了天文數字人力物力，最後卻發現，越南原來只是一塊雞肋。今日，美國沒有道理會為台灣這塊雞肋與中國大陸蠻幹到底，何況那米碎一樣的萊豬投名狀？

所以我猜想蔡英文開放萊豬，目的不是要美日集團支持「台灣獨立」建國，而是要美日支持(至少不反對)她在島上建立一個新的威權政府(正如過去的南韓、菲律賓一樣)，好讓民進黨可以長期「台灣獨裁」執政。

上世紀的南越軍人政客，自恃有美國作後盾，毫無忌憚傾軋內鬥，一連串政變、反政變、反反政變，大大影響了軍隊士氣和作戰意願；所以縱然有70萬大軍、精良的武器，還是一夕之間敗亡。今日的台灣豈可不警惕？