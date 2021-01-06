批評美國 不代表不愛美國

敝人已從美國 遷居台灣20多年，但至今仍養成習慣，每天必讀「世界日報」電子報。3日我點開世界日報電子報的「世界論壇」版，看到德拉瓦州周瑜棠先生大作「批評中共，不代表不愛中國 」，敝人也在此以拙文表達個人對周先生大作的回應。

周先生的大作在很多論點的確言之成理，尤其文末以「愛之深，責之切，這才是愛中國！」來結尾。但我們看到周先生大作評論中美兩國，採用不同標準，同樣的話、同樣的事，美國人說了做了就正當合宜，別人說了做了就是挑釁製造國際社會不安。

顯然，美國在國際社會稱霸七、八十年，早就養成霸權心態，永遠是「我即真理，我即正義！」但國際趨勢學家普遍認定，在不久的將來，美國會跌下世界首強的寶座。所以真正引起美國恐慌的不是習近平 說了什麼話，而是全世界都看到一個必然趨勢，中國即將取代美國成為世界首強。

周先生大作稱，鄧小平韜光養晦，所以與歐美國家相安無事，習近平上台後犀利猛進，引起國際社會恐慌而群起圍剿。然而鄧小平比習近平溫和嗎？真正因素是鄧小平時代的中國根本無力威脅美國，當時美國還積極拉攏中國對抗蘇俄，所以當時美國根本不在乎鄧小平說了什麼？

而今習近平其實也沒說什麼，也不過因中國發展太快而威脅美國做為世界首強地位，而美國為維護霸權，先出狠招全面打壓中國。而觀察家認定，不管美國用任何狠招爛招，都不可能阻擋中國繼續壯大和美國繼續衰退。

至於習近平說「中國夢」，那個國家元首都會自己國人許下我們將富強壯大的願景呢？中國夢只是期望明日中國不再被人欺凌，中國夢從來沒有侵略別人的意圖。相對而言，川普和歐巴馬都大聲宣告過「我將使美國重新偉大」，「美國永遠是世界第一」，兩位許下偉大諾言的總統都未完成諾言就鞠躬下台。

為什麼美國人可以宣告他永遠的霸權，而中國人連做個「中國夢」都不可以呢？周先生大作說，中國在南海興建軍事基地引起世界恐慌。為什麼美國到全世界各地建軍事基地，就是維護世界和平，而中國在自己海域建立軍事基地就是威脅世界和平呢？

美國人的霸權心態是一貫的，就像上世紀70年代，美日貿易一直順暢蓬勃發展，但1985年，日本的人均GDP已超越美國，於是美國祭出「廣場協議」，把日本經濟打趴在地，至今站不起來。

周先生大作說，中國的一帶一路引起歐美國家擔憂而群起圍剿，但歐盟與中國簽訂「中歐投資協定」，歐盟主席公開說，歐盟決定不做中美矛盾的犧牲品，在未來中美關係中，歐盟國家決定走自己的路。

世局發展清楚證明，美國在全世界控制能力正快速衰退，國際領導威信一落千丈，連美國人標舉的普世價值早被世人看穿，是假借名義的幌子。如果美國真的如此堅持民主自由理念，怎會在中共政權最殘暴的時代，無情拋棄自由民主的中華民國，而去和毛澤東握手，搞中美關係正常化？

今天中國大陸人權狀況比毛澤東時代好了百倍千倍，美國卻在這時候跳起來強烈譴責中國人權狀況。歷史早就證明，美國人的是非標準就是美國國家利益，美國何曾堅持真正的普世價值。

敝人自幼接受三民主義教育，從來不認同共產主義，但不論反共不反共，論事都不應該採用兩套是非標準，因為用兩套標準只會混亂是非，而不是辨明是非。我們更不可只用片面事實來評論世局，因為做這種評論的人必然一再看到，世局發展老是與他的評論背道而馳。（作者為中華民國前僑選立委）