批評中共不代表不愛中國

美國國務卿龐培歐最近說：「台灣一直不是中國 的一部分」，引起中國和中共區分之爭。本文重點在闡述中國共產黨不代表就是中國。

中國目前是由共產黨一黨專政統治，黨國不分，以黨結構代替國家結構，就像清朝一個家族等同一個國家，宋朝趙姓家族和明朝朱姓家族相似；習近平要求百姓都姓黨，自己在黨内擁有絕對權力。中國軍隊屬於黨，不必忠於國家和憲法；國家司法不獨立，僅聽命於黨。

孫中山在110年前創立中華民國，結束西元前221年秦朝時期共2132年的帝制，開啓民主共和新紀元。幾年後，五四運動在中國如火如荼地展開，它提倡科學賽先生和民主德先生。102年過去了，中國科技發展已臻世界先進，但民主制度的建立仍遙不可期。

民主制度缺點是行政效率低，意見分岐。但其優點在有監督與制衡功能，不讓獨裁者永久操控一切，釀成滔天大錯。川普 四年任期内一意孤行，結果在人人一票民主制度選舉下，被人民放棄，不再連任。

在中國，共產黨代表中國，毛澤東一人可以遣派百萬大軍跨越鴨綠江，去北朝鮮和美軍對抗送死。在美國，執政黨僅是被選舉出來的黨派，軍隊屬於國家，為國家而戰。川普有軍權但不能濫用，也用不動；美國司法獨立，不聽令總統和黨派，絕不會遭到像中國文化大革命似的歷史浩劫。

中國自改革開放後，鄧小平遵守「韜光養晦」原則，與歐美大國相處安然無事，國家快速發展，經濟改革，40年來從一個極度貧窮國家，搖身一變成世界第二大經濟體，令國人欽佩、世界震驚。

不幸自從習近平七年前執政後，作風犀利猛進，一帶一路發展令歐美大國擔心；南海填島興建軍事基地遭致鄰國震驚恐懼；孔子學院在世界各國推廣，引起當地政府擔心文化及宗教被侵略洗腦。習近平狂妄宣稱，在2025年要超越歐美，中國第一；「厲害了我的國」和「中國夢」的口號廣及世界，引起歐美各國警惕遑恐，群起結盟防堵中國。

筆者感到習近平的作為，對中國將來長遠計畫是有利可行的，但他的炫耀外交及犀利戰略政策，不幸與具有同一自大自狂美國川普總統提倡的「美國第一， 美國優先 」口號及政策牴觸，增加兩國衝突。

川普總統上任以來，陸續切斷對中國高科技輸出，增加關稅，與多國簽自貿協定零關稅，以圖孤立中國。美中貿易長期對抗不會因川普下台，民主黨拜登總統上台而改變，拜登「以夷制夷」選擇美藉華人戴琪作為貿易代表，即為明證。

中國的困境並不僅侷限貿易逆差，川普似乎是要顛覆中國現行企業國有化經濟模式，要求體制及政治改革，強使美國企業在中國可以公平競爭，包括開放銀行、保險、金融等企業，迫使中國變成美國體系一員。可悲的是，並非僅只美國要對抗中國，歐盟各國對中國也敵意滿滿，頻頻出招。

目前中國共產黨在國力尚不能與歐美列強抗衡時，習近平違反世界潮流，逆向行駛的作風非常危險，會遭到類似八國聯軍攻擊，陷中國於比百年前更悲慘的局面。

我們都是美籍華人，批評中共並非不愛中國。相反地，愛之深、責之切，這是愛中國。