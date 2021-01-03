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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

迎接新年 初探疫情後的新形勢

華衡微紀事／紐約

庚子年的疫情似乎成為催化各種改變的加速器。首先，疫情顯著加速人類在許多面向的數位化進程；例如一般消費者與企業對數位化的運用在約八星期內，即向前進步了，原先估計需五年的時程，其他如美國人網路購物的進展，在三個月內即達到過去十年的成長；全世界銀行體系非現金交易的比例，也完成業界原先估計需二至五年才能獲得的進展。

科技創新使人類在疫情期間首度大規模實驗遠端工作或在家上班，並獲得相當程度的可接受性；根據麥卡錫研究報告，約15%的企業主管將允許十分之一員工，每星期可在家上班兩天以上，甚至有7%願意可以在家上班三天。

此外，原先最抗拒改變的教育與醫療體系，也分別實施線上教學與遠端服務，例如英國醫師使用遠端諮詢服務的數量，在一星期內即達到過去十年成長的規模。

其次，除了美國許多城市先後發生示威抗議與暴力搶劫，國際貨幣基金(IMF)總結本世紀的前20年發現，原先即存在於每個國家內部如移民、種族、警民等矛盾形成的族群差異，與貧富差距等不平等情況越嚴重的社會，越可能發生示威抗議，而這使一般人生活更困苦，並更激化示威再發生的惡性循環。

同時，自疫情爆發以來，各國緊急推出大撒幣的財政紓困措施，包括美國等許多國家的預算赤字在疫情期間，占其國內生產毛額的比率均達到二戰結束以來的最高水準。

事實上，非洲桑比亞在2020年11月13日繼阿根廷、貝里斯、厄瓜多爾、黎巴嫩與蘇利南之後，成為第六個債券違約的國家；信評機構惠譽更將全世界38個國家的主權評等，列為B+或以下(主權評等B的國家意味其具有明顯的違約風險) ，顯示新冠疫情對貧窮國家的衝擊更嚴峻。

尤其2020年11月30日宣布的經濟團隊成員，顯示美國總統當選人拜登的政策目標，主要即在抑制經濟上不平等；聯準會主席鮑爾在疫情發生後所採取的一系列措施，依傳統經濟學家的觀點，可能被視為跨越紅線，或有損聯準會的獨立性；但在達成降低失業率以緩和經濟不平等的政策目標上，卻與新任財政部長葉倫一致。

且兩人有在聯準會共事多年的經驗，可預期在穩健的相關政策推動下，美國經濟生產力在發揮人工智慧、量子計算、綠色能源、等新科技的學習效果後，將能獲致顯著的成長，並走出衰退的陰影。

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