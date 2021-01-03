川普來了又走 媒體學到什麼

和川普 最「麻吉」的福斯新聞，竟成為川普口中的「爛新聞」，真是世事難料。

選舉最後關頭，福斯是最早宣布川普失去亞利桑納州的媒體之一；選後川普「朋友」福斯記者里維拉公開要他「優雅和尊嚴」地離職。川普利用直播大談選舉醜聞時，沒想到福斯主播說，「我不能繼續這個連線」，直接斷訊，讓川普勃然大怒。最近，川普在推特大罵福斯做了一連串不可原諒的事，「不能再看福斯新聞，真不敢相信福斯怎麼做得這麼糟？ 」

多年來，福斯新聞和川普一直你儂我儂。甚至被其他媒體譏為這四年是川普和媒體「共創的大騙局」。川普即將下台，媒體將迎接拜登時代，已對川普上癮的媒體，收視率會不會崩盤？如何因應變局？

2015年川普宣布角逐共和黨 總統候選人前八天，和福斯高層碰面，商討如何布局2016年總統大選。初選前三個月，川普是晨間節目「福斯和朋友」常客，甚至參選前三天還接受專訪。他一上任，半年內曾發185則推文提到福斯，幫助福斯新聞一路長紅。

四年下來，一個浮誇說謊成性的政治人物，終於露出「真面目」。撰寫《騙局》(Hoax)一書的CNN記者Stelter指出，川普私下曾說，他能反制媒體遊戲規則，把記者唬得團團轉；他每天發推特，主導24小時的議題設定和爭議，更創造「川普奇觀」。

不過媒體界認為，這不全是川普的問題，美國 政黨政治結構，和電視市場娛樂經濟的重口味，才是共犯結構。

川普固然擅於製造爭議，但也常被周遭右翼媒體誤導，像始終堅稱選舉舞弊，就是右翼媒體和川普相互加持的魔幻劇。

新崛起Newsmax，因失落的川粉大量轉台，加上Newsmax延攬因爭議下台的白宮前新聞秘書Spicer、福斯前白宮記者凱利，吸引不少川粉。

最近Newsmax也在美國、英國擴編新聞室，準備迎接新局。不過好收視只維持兩天，又往下掉。

統計顯示，共和黨四成選民主要看福斯新聞；福斯和川普保守言論故意製造爭議，不但提高共和黨兩次選舉投票率，更讓選民高度政治化，注意社會爭端，但大多認為川普才關心他們沉默的心聲。

但川普愈說謊，鞭策川普的媒體也愈強悍，被學界稱「媒體對抗運動」，不過華郵總編輯說「我們不是搞對抗，而是信守事實第一的原則」。

福斯老闆、老梅鐸的兒子也認清現實，選前逐步網羅普立茲得獎記者和製作人。他說，作為主流媒體，會進行轉型改組，恢復客觀新聞，做更好的反對者。但也會守住言論市場，幫保守主義持續發聲。

福斯新聞近期流失五分之一觀眾，收視率被CNN追上，甚至一度小輸網路保守媒體Newsmax，恢復客觀新聞的代價不小。但高層說，這在意料之中，他們估計廣告和訂閱費足可彌補，新聞還是要回歸客觀真實。曾獲傑出新聞獎的福斯重量級記者華萊斯說，福斯不能再做傀儡或共和黨喉舌，應該回歸真實專業新聞，做好監督裁判的角色。

媒體選邊站，造成社會更分裂，是美國歷史的不幸。媒體迷信川普和收視率的魔術，對於原來存在的氣候變遷、種族歧視、移民、醫療保健不足、貧富落差等危機反而視而不見，這讓許多優秀記者相當失落，但有許多媒體沒被喚醒。

川普會離開，但民粹川普主義不會消失。就像被釋放的精靈，很難再關回瓶子裡。等待接收川普政治資產的人不會少。當他出現，抗拒不了誘惑的媒體亂象會不會再出現？現在沒人知道。（作者為台灣政治大傳播學院兼任教授，轉載自聯合報）