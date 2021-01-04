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金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

感恩

朱洋新燭／爾灣

醫院廳前人影重，縱橫普世一鞠躬。感恩科府賜苗劑，含淚冬風露笑容。                                         

                                                                   

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