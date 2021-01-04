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「量子」糾纏疊加的戲劇手法

楊老爹／台北

量子糾纏（quantum entanglement）和疊加狀態（superposition state）是指：量子這種物質最小、不可再分的顆粒的特殊關係。這種小顆粒間的關係法則，完全不受地球物理學法則規範。

「量子糾纏」是說，幾個顆粒在一起時，就整合成為「一體」，不可以單獨一個粒子，解釋其變化現象。「量子疊加」是指：量子的狀態是不可確定的；如擲出骰子，暴風雨走向大小；其變化是超出人類感觀能力。

而其結果，常被觀察者自我肯定；報氣象者，第二天必定說昨天預報正確。算命先生事後總是誇自是「鐵口直斷」神驗無比。薛丁格的貓(Schrodinger's Cat)解釋說：關在毒氣室中的猫，其死或活，是由觀察者決定。量子疊加，是受外力影響。

小說家及戲劇劇本寫作者，就是利用「糾纏」和「疊加」狀態，創造曲折動人情節。例如：一對郎才女貎又是門當戶對的青年男女結成夫妻；不久男的愛上女佣，女的跟汽車司機私奔。許多「麻雀變鳯凰」的故事也如此。男女結婚就「糾纏」在一起了。男女從此失去自主權。如果有外力「疊加」，天下大亂。小說和劇本，多是以「糾纏」及「疊加」技法編著。

由此可知，物理學的法則不能運用在「人際關係」上，在人類所有的各種法則，理論規範之外，仍然有廣大未知世界，天外有天。

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