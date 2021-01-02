回顧驚心動魄的庚子年

2020庚子年即將終結，在這一年，世界上圍繞著中美兩國博弈這個核心，發生太多重大事件。筆者也把這跌宕起伏的一年作個總結，立此為據，以敬人生。

1月底，中國 證實新型冠狀病毒以武漢為中心大規模爆發，當時歐美各國聽聞此信簡直是彈冠相賀、手舞足蹈，他們以為這僅是東亞人才特有的傳染病，不會傳到歐美。這些老牌民主燈塔們最希望經此一劫，中國的工業生產力被徹底打趴下，經濟崩塌，最好再引起政府的垮台，自己則不費吹灰之力，輕鬆再回到50年前的榮景。

但病毒亦自由，蒼天饒過誰？只一個半月過後，歐洲和美國 迅速被新冠病毒波及，全世界逐漸都被動進入了一場抗擊病毒的世纪大戰。

中國政府的決策和執行力都非常精準，短時間內封省封城，全國上下萬眾壹心、積極配合，終於在五個月後將疫情 控制住，並逐漸恢復生產。相反，當初高喊民主自由就是最好的防疫措施的西方各國，過度自信、準備不足，各城市各自為政，管理鬆散，結果疫情多次反覆，屍體塞滿醫院太平間和冷藏車。

以美國為例，現在動不動就每天有10多萬人感染，二、三千人因此病去世，國家的生產、貿易陷於停頓。許多航空公司和大型餐飲店，甚至小到書店都紛紛倒閉，大批各行業人士下崗離職，形勢糟透了。

川普發動的中美貿易戰，打到此時突然變成中方狂勝，儘管美國對大量中國商品還徵收著25%高關稅，但是由於殘酷的疫情，把世界其他國家經濟都打得七葷八素、生產停滯，無數商家都不約而同地把訂單轉到生產製造完全恢復且效率極高的中國。據說中國南方的許多廠家都加班加點24小時趕工，在以往電力充足的情況下，居然要短期內重啟生活區定時停電限電。青島和上海等大型碼頭，到處是堆得滿滿的集裝箱，據中國政府統計，11月中國進出口貿易順差達754億美元，創40年來最高紀錄！

誰也沒想到，庚子年到了11月底，中國航天人又向全世界炫了沖天絕技，成功發射嫦娥5號登月飛船，成功軟著陸月球順利取土，然後又遙控上升器自月球起飛，在繞月軌道與軌道艙交接並轉移月壤，然後是地月換軌，返回器重返大氣層、準確降落內蒙古四子王旗。這一系列神一樣的操作，讓全球華人看得大呼過癮、額手稱慶，民族自信心大幅提高。

美國11月大選也掀起驚濤駭浪，結束後川普和大批支持者控告選舉被電腦軟件控制和反轉，再加上許多人為的做票等舞弊行為被取證，他們怒不可遏，連續多個周末在華府舉行抗議示威，堅決不承認拜登的當選資格，川普也趁勢而上，拒不承認敗選，提出多項訴訟。

筆者以為，中國總體國力在2020接近美國，並列世界第一，中國政治體制被證明更適合中國人民；而美國為代表的民主投票選舉機制，卻因為選舉醜聞和經濟累累負債，似乎山窮水盡。

筆者甚至認為，以「人民」來決定國家的前途命運，前途一定暗淡，因為人民有各種想法，要想滿足所有人，政客只有舉債大撒銀幣，讓所有「人民」滿意。長遠來說，民主這輛豪車必将陷入泥沼，難以自拔；菁英政治，才是人類的終結體制。