我投稿世界論壇 盡力為民發聲

新年將至，祝讀者、筆友、編輯新年快樂。小中大學、文學青少年的最大理想，就是當記者和作家，令人羨慕的無冕之王。

我老家閩南，貧苦農家，雙親目不識丁。1974年秋，我進入福建師範大學中文系，攻讀中國文學。由於在老家搞宣傳報導滿有成就，不久調入校廣播電台和《師大學生報》當業餘編輯。主編陳逸清，之後當省委宣傳部副部長兼《福建日報》總編輯。

我們有權聽到縣幹部才能聽到的中央文件，立於危牆之下，仍奮筆寫下「誰要復辟咱就反！」砲轟教育部 長周榮鑫，之後又大批鄧小平，受到校黨委表揚。

老毛9月9日駕崩，我和校黨委副書記等十人被復辟返校的正書記隔離審查，我被關押在師大圖書館潮濕的地下室，十人日夜看管審查，吃盡苦頭，精神被嚴重折磨，兩次想不通，為何響應黨中央和主席號召，愛黨愛領袖，卻遭關押整肅，想不通兩次想自殺。

後來知道，歷史系書記鄭景渠和另一個幹部受不起折磨，懸梁自盡。關押兩年，我母親和村婦女主任遠道來到省城，找到長安山中文系，一進隔離室，母子四眼相望，眼淚不停地流，母親帶來的白糖被當場翻查，十分鐘即被迫分離。

事後得知，被審查者大多受到殘酷折磨、煙灼、下跪、踹打、整夜罰站，堂堂高校，竟如此非人道迫害！我沒受到酷打，感謝老同學手下留情，更感謝審查組長關照，視我為友。1978年夏，胡耀邦九號文件下達，打擊面太大，中央以下涉四人幫案者撤銷處分，幹部重新分配工作，我被分配到永安林場子弟中學教書。

中共 的黨內鬥爭歷來殘酷慘烈，林彪案清退逮捕30幾萬，四人幫案從上到下千多萬，歷來最多。據邱會作揭露，草根出身的王洪文沒有背景，在秦城慘遭折磨，慘不忍睹，至今未掀開蓋子。老毛黨內鬥爭無敵手，死後皇后、侄兒全被抓捕，愛女李納生病無錢醫。

我報社朋友1983年申請到港定居經商，上京看望落魄公主，李納傷心落淚，婉拒資助，頑強生存下去。鄧小平冤冤相報，一解愛子樸方北大文革跳樓之恨。據嚴家其太太高臬書載，抓毛妻侄的華國鋒，受不了鄧陳逼宮，兩次自盡未成。中共歷次內鬥自相殘殺，像絞肉機，黨內優秀人才消失將盡，至今尚未消遏。

1987年，是決定我人生的轉折點。秋天解除審查，分配去三明地區。之前，在教工食堂認識克拉瑪依來我校進修的焦老師(她先生是克拉瑪依地質總工程師)。她在看管我的同學中了解我的遭遇，極為同情，恰好其福州亭江僑鄉外甥女申靖赴港定居即將批准，便做了紅娘介紹我們相識，申請離開傷心地。

幾經考慮，雙方作出勇敢的決定，到自由之地香港去。1996年我們來美，開過中餐館 、燈飾店，打過工；三年前拿到綠卡，去年勞累過度退休，今年大多時間在病床度過。

不能使自已成為廢人，讀書看報三個月，我開始向北美最多讀者的《世界日報》的論壇版投稿，以前在中餐館，家家老闆、工人對世報愛不釋手，每次送貨車到，報紙非世報即發怒退貨。多年閱讀，我成了該報長期讀者；我最喜歡看「世界論壇」，聚集各國和美國各州不少著名教授博士，研究學者撰寫時事政論。一年來，蒙老編厚愛，今年我共刊出22篇文章。

秉筆直書，激揚文字指點江山，糞土當年萬戶侯，揭露社會黑暗，撻伐高官巨賈。這裡是言論自由的天地，管你多大的官，你是人們的公僕，我們無冕之王，你做錯了，我用筆做竹板鞭打你，這是言官之責任。

媒體是社會的第四權力，「世界論壇」屬於人民，屬於為自由民主人權而戰的無冕之王！