我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

從信訪看中共「依法治國」

丁隆興／洛杉磯

一直想不通為什麼北京要設信訪(人民來信來訪)機構。想來它應該幫助上訪者解決過在原居地不能解決的問題，否則為什麼全國各地那麼多人前仆後繼地去北京上訪呢？

中國人傳統上相信皇帝是好的，中央是好的，胡作非為的是地方官，所以對北京的信訪局抱希望，可能也是原因。但總看到上訪人員被地方政府攔截和抓回原地的報導，就是不准上訪。既然不准，為什麼又設立這麼一個機構呢？

習近平上台後特別強調「依法治國」，一時讓人很抱希望。但就拿上訪來說，實在看不出有什麼進步。既然上訪是人民的權利，為何要攔阻？甚至把訪民抓回去？共和國公民理論上有上訪的權利，實際上卻被原居地政府剝奪人身自由，這叫什麼法治？

最近更有進一步發展。有地方政府竟然將攔阻和抓回上訪人員的任務，外包給保全公司，雙方簽訂所謂的「維穩協議」。保全公司堵截和遣送上訪人員回鄉，擔當打手角色，過程中自然少不了暴力抓捕、動手打人、非法拘禁等違法手段，甚至還私設黑監獄，拘押上訪人員，條件非常惡劣，根本是非人待遇。

保全公司大發維穩財，地方政府則下放親自動手的惡差事。事件曝光後，該保全公司老總已因非法拘禁和非法經營罪名被警方拘留，看來是要「依法」制裁了。問題是，沒有地方政府與其簽訂協議，保全公司敢做這樣的生意嗎？而在保全公司接手這個差事前，不正是地方政府在做同樣的事嗎？政府目無法紀，侵犯人權，有哪級政權哪個機關出馬干預或整治過嗎？

與毛時代的無法無天相比，現在中共在一定範圍裡講法治了，但也就限於「一定範圍」而已，為了維持統治，它不可能實行真正的法治。這就是中國特色的依法治國。

北京 中國 監獄

上一則

台灣不平靜

下一則

喬州之戰左右拜登新政 可能締造新南方

延伸閱讀

新冠秋冬疫情襲中 北京也出現本土病例

新冠秋冬疫情襲中 北京也出現本土病例
嚴防疫情復燃 中央：元旦、春節兩節期間 減少人員流動和聚集

嚴防疫情復燃 中央：元旦、春節兩節期間 減少人員流動和聚集
受北京壓力 蘋果中國下架數千款遊戲App

受北京壓力 蘋果中國下架數千款遊戲App
北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平

北京香堂村續拆 畫家范曾沒逃過、住所被夷平

熱門新聞

川普否決600元紓困 改發2000元可能嗎？

2020-12-24 02:00

中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳

2020-12-23 02:00

變種病毒傳染力高70% 災難預言成真？

2020-12-22 02:00

美國卡脖子 中國科技業今年偏逢連夜雨

2020-12-25 02:00

對中國強硬 拜登將接續川普對中政策

2020-12-20 02:00

美遭俄猛烈網攻 川普只在意翻轉大選

2020-12-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事