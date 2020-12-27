從信訪看中共「依法治國」

一直想不通為什麼北京 要設信訪(人民來信來訪)機構。想來它應該幫助上訪者解決過在原居地不能解決的問題，否則為什麼全國各地那麼多人前仆後繼地去北京上訪呢？

中國 人傳統上相信皇帝是好的，中央是好的，胡作非為的是地方官，所以對北京的信訪局抱希望，可能也是原因。但總看到上訪人員被地方政府攔截和抓回原地的報導，就是不准上訪。既然不准，為什麼又設立這麼一個機構呢？

習近平上台後特別強調「依法治國」，一時讓人很抱希望。但就拿上訪來說，實在看不出有什麼進步。既然上訪是人民的權利，為何要攔阻？甚至把訪民抓回去？共和國公民理論上有上訪的權利，實際上卻被原居地政府剝奪人身自由，這叫什麼法治？

最近更有進一步發展。有地方政府竟然將攔阻和抓回上訪人員的任務，外包給保全公司，雙方簽訂所謂的「維穩協議」。保全公司堵截和遣送上訪人員回鄉，擔當打手角色，過程中自然少不了暴力抓捕、動手打人、非法拘禁等違法手段，甚至還私設黑監獄 ，拘押上訪人員，條件非常惡劣，根本是非人待遇。

保全公司大發維穩財，地方政府則下放親自動手的惡差事。事件曝光後，該保全公司老總已因非法拘禁和非法經營罪名被警方拘留，看來是要「依法」制裁了。問題是，沒有地方政府與其簽訂協議，保全公司敢做這樣的生意嗎？而在保全公司接手這個差事前，不正是地方政府在做同樣的事嗎？政府目無法紀，侵犯人權，有哪級政權哪個機關出馬干預或整治過嗎？

與毛時代的無法無天相比，現在中共在一定範圍裡講法治了，但也就限於「一定範圍」而已，為了維持統治，它不可能實行真正的法治。這就是中國特色的依法治國。